В Улан-Баторе начались российско-монгольские переговоры в расширенном составе

В Улан-Баторе начались российско-монгольские переговоры в расширенном составеПутина в поездке сопровождают чиновники и представители бизнеса
В Улан-Баторе начались расширенные переговоры президентов России и Монголии Владимира Путина и Ухнагийна Хурэлсуха с участием делегаций.
В состав российской делегации вошли замруководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Сергей Цивилев, министр транспорта Роман Старовойт, министр природных ресурсов Александр Козлов, министр спорта Михаил Дегтярев и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и др.
Также на встрече присутствуют представители российского бизнеса: гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, глава «Роснефти» Игорь Сечин и глава РЖД Олег Белозеров.
До этого Путин и Хурэлсух провели переговоры в узком составе. В начале встречи российский президент обратил внимание на рост торгового оборота России и Монголии, а также развитие отношений двух стран по всем направлениям. Он поблагодарил Хурэлсуха за приглашение и предложил ему посетить саммит БРИКС в Казани в октябре. Лидер Монголии принял приглашение.
Путин прибыл в Монголию с двухдневным визитом 2 сентября по приглашению президента страны. После переговоров пройдет церемония подписания российско-монгольских межправительственных документов. Также Путин намерен встретиться с председателем Великого государственного хурала (парламента) Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.
Кроме того, в программе у Путина возложение цветов к памятнику Георгию Жукову и посещение школы Улан-Баторского филиала РЭУ им. Плеханова. Завершится визит торжественным приемом по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе.