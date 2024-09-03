В Улан-Баторе начались российско-монгольские переговоры в расширенном составе

До этого Путин и Хурэлсух провели переговоры в узком составе. В начале встречи российский президент обратил внимание на рост торгового оборота России и Монголии, а также развитие отношений двух стран по всем направлениям. Он поблагодарил Хурэлсуха за приглашение и предложил ему посетить саммит БРИКС в Казани в октябре. Лидер Монголии принял приглашение.