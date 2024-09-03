FT: Британия и США намерены бессрочно продлить договор о взаимной обороне
Великобритания и США хотят сделать бессрочным договор о взаимной обороне, предусматривающий сотрудничество в области ядерного вооружения. Об этом сообщает Financial Times.
Обе страны переходят к дорогостоящей модернизации средств сдерживания для противодействия распространению оружия «странами-противниками». Изменение требует ратификации сторон. В публикации сказано, что оно «отменяет 10-летний лимит на срок его действия». Предлагаемое изменение в договор внесли после того, как Великобритания, США и Австралия создали объединение AUKUS, направленное на противодействие Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе.
В последний раз соглашение продлевалось на 10-летний срок в 2014 г. Оно действует до декабря этого года и позволяет обмениваться ядерными технологиями, но не оружием. Новое правительство Великобритании представило измененное соглашение, продлевающее сотрудничество на неопределенный срок, парламенту страны 26 июля. Обновленный договор будет автоматически ратифицирован, если ни одна из палат парламента не примет резолюцию против ратификации в течение 21 дня заседаний.
Президент США Джо Байден призвал конгресс ратифицировать договор. В конце июля он заявил, что это обеспечит долгосрочное сотрудничество с ядерной программой Великобритании. По его словам, это «еще больше улучшит» позиции стран в области взаимной обороны. В апреле поправку рекомендовали министерства энергетики и обороны.
28 августа также стало известно, что Великобритания ведет переговоры с Германией о соглашении об углубленном оборонном сотрудничестве. Переговоры должны завершиться осенью 2024 г. В следующие шесть месяцев страны также хотят договориться о новом партнерстве в начале 2025 г. Расширение сотрудничества будет касаться доступа к рынкам, критической науки, инноваций и технологий, чистой энергии, торговли в Северном море, энергетической безопасности и др.