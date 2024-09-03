FT: Британия и США намерены бессрочно продлить договор о взаимной обороне

В последний раз соглашение продлевалось на 10-летний срок в 2014 г. Оно действует до декабря этого года и позволяет обмениваться ядерными технологиями, но не оружием. Новое правительство Великобритании представило измененное соглашение, продлевающее сотрудничество на неопределенный срок, парламенту страны 26 июля. Обновленный договор будет автоматически ратифицирован, если ни одна из палат парламента не примет резолюцию против ратификации в течение 21 дня заседаний.