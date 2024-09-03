Минобороны сообщило об обучении 340 монгольских военных
Россия обучила 340 монгольских военных в рамках военно-технического сотрудничества с Монголией. Об этом сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ Алексей Фомин.
«Взаимодействуем по военно-технической линии. И по военной, в том числе. Обучаем. У нас в этом году обучили уже порядка свыше 340 человек», – отметил Фомин (цитата по ТАСС).
Одной из площадок обучения военнослужащих стало президентское кадетское училище в Кызыле. Замминистра обороны предположил, что Россия может начать обучать монгольских военных в том числе и сбивать американские истребители F-16.
Военно-техническое сотрудничество с Монголией также включает поставки вооружения и военной техники, ремонт, обслуживание и модернизацию, уточнил Фомин.
Президент России Владимир Путин прибыл в Монголию с двухдневным визитом 2 сентября по приглашению лидера страны Ухнагийна Хурэлсуха . После переговоров пройдет церемония подписания российско-монгольских межправительственных документов. Путин также намерен встретиться с председателем Великого государственного хурала (парламента) Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.
В программе российского лидера предусмотрено возложение цветов к памятнику Георгию Жукову и посещение школы Улан-Баторского филиала РЭУ им. Плеханова. Завершится визит торжественным приемом по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе.
Монголия стала первой страной, ратифицировавшей Римский статут, которую посетит Путин после того, как в марте 2023 г. Международный уголовный суд (МУС) выдал так называемый ордер на его арест. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 августа заявлял, что в Кремле «нет переживаний» по этому поводу.