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Минобороны сообщило об обучении 340 монгольских военных

Ведомости

Россия обучила 340 монгольских военных в рамках военно-технического сотрудничества с Монголией. Об этом сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ Алексей Фомин.

«Взаимодействуем по военно-технической линии. И по военной, в том числе. Обучаем. У нас в этом году обучили уже порядка свыше 340 человек», – отметил Фомин (цитата по ТАСС).

Одной из площадок обучения военнослужащих стало президентское кадетское училище в Кызыле. Замминистра обороны предположил, что Россия может начать обучать монгольских военных в том числе и сбивать американские истребители F-16.

Военно-техническое сотрудничество с Монголией также включает поставки вооружения и военной техники, ремонт, обслуживание и модернизацию, уточнил Фомин.

Президент России Владимир Путин прибыл в Монголию с двухдневным визитом 2 сентября по приглашению лидера страны Ухнагийна Хурэлсуха . После переговоров пройдет церемония подписания российско-монгольских межправительственных документов. Путин также намерен встретиться с председателем Великого государственного хурала (парламента) Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

В программе российского лидера предусмотрено возложение цветов к памятнику Георгию Жукову и посещение школы Улан-Баторского филиала РЭУ им. Плеханова. Завершится визит торжественным приемом по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе.

Монголия стала первой страной, ратифицировавшей Римский статут, которую посетит Путин после того, как в марте 2023 г. Международный уголовный суд (МУС) выдал так называемый ордер на его арест. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 августа заявлял, что в Кремле «нет переживаний» по этому поводу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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