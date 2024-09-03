Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Нидерландская правая партия потребовала прекратить поддержку Украины

Ведомости

Нидерланды должны немедленно прекратить поддержку Украины. Об этом в соцсети X заявила голландская крайне правая партия «Форум за демократию».

«Премьер-министр Схоф обещает Украине "постоянную поддержку и взаимодействие". И это после того, как в прошлом месяце стало известно, что Зеленский лично санкционировал атаку на "Северный поток", на голландскую энергетическую инфраструктуру. Неприемлемо», – говорится в сообщении.

Премьер-министр страны Дик Схоф в июле заявил, что Нидерланды продолжат оказывать финансовую, военную и политическую помощь Украине. 2 сентября Схоф в ходе визита на Украину подтвердил это намерение.

В сентябре 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», проходящие через Балтийское море, были повреждены в результате диверсии. Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. Швеция, Дания и Германия занялись расследованием инцидента, но первые две страны не определили виновников.

В августе этого года в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах «Северных потоков». В причастности к ним подозреваются трое граждан Украины. Предполагается, что они в качестве дайверов могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам. Один из подозреваемых сейчас находится на Украине. Он смог покинуть территорию Польши, несмотря на ордер.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных