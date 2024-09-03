Нидерландская правая партия потребовала прекратить поддержку Украины
Нидерланды должны немедленно прекратить поддержку Украины. Об этом в соцсети X заявила голландская крайне правая партия «Форум за демократию».
«Премьер-министр Схоф обещает Украине "постоянную поддержку и взаимодействие". И это после того, как в прошлом месяце стало известно, что Зеленский лично санкционировал атаку на "Северный поток", на голландскую энергетическую инфраструктуру. Неприемлемо», – говорится в сообщении.
Премьер-министр страны Дик Схоф в июле заявил, что Нидерланды продолжат оказывать финансовую, военную и политическую помощь Украине. 2 сентября Схоф в ходе визита на Украину подтвердил это намерение.
В сентябре 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», проходящие через Балтийское море, были повреждены в результате диверсии. Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. Швеция, Дания и Германия занялись расследованием инцидента, но первые две страны не определили виновников.
В августе этого года в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах «Северных потоков». В причастности к ним подозреваются трое граждан Украины. Предполагается, что они в качестве дайверов могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам. Один из подозреваемых сейчас находится на Украине. Он смог покинуть территорию Польши, несмотря на ордер.