Нидерландская правая партия потребовала прекратить поддержку Украины

В августе этого года в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах «Северных потоков». В причастности к ним подозреваются трое граждан Украины. Предполагается, что они в качестве дайверов могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам. Один из подозреваемых сейчас находится на Украине. Он смог покинуть территорию Польши, несмотря на ордер.