Захарова приравняла провокации против миротворцев в Приднестровье к атаке на РФ

«Оказывается, с точки зрения главы МИД Молдавии, именно Курская область не дала жить молдаванам. Но это не просто недопустимо, это не просто аморально – на мой взгляд, это безумно уже. Они же живут в этой собственной сюрреалистической фантазии», – возмутилась дипломат.