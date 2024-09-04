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Захарова приравняла провокации против миротворцев в Приднестровье к атаке на РФ

Ведомости

Россия будет рассматривать любые провокации против российских граждан и миротворцев в непризнанной Приднестровской молдавской республике (ПМР) как нападение на РФ. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках ВЭФ-2024.

По словам Захаровой, глава молдавской дипломатии Михаил Попшой заявил, что украинские военные вторжением на территорию РФ обеспечивают безопасность Молдавии.

«Оказывается, с точки зрения главы МИД Молдавии, именно Курская область не дала жить молдаванам. Но это не просто недопустимо, это не просто аморально – на мой взгляд, это безумно уже. Они же живут в этой собственной сюрреалистической фантазии», – возмутилась дипломат.

На фоне этих и подобных заявлений Захарова отметила виток враждебной риторики Кишинева и Киева в отношении Приднестровья и призывы избавиться от российского военного присутствия в регионе.

«Помимо находящихся в Приднестровье российских миротворцев там проживает более 220 000 граждан России. Любые провокации будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию», – заявила Захарова.

5 апреля в Приднестровье дрон-камикадзе атаковал воинскую часть минобороны Приднестровской Молдавской республики (ПМР). Атака произошла в 6 км от приднестровско-украинской границы. Целью удара, как уточнялось, была радиолокационная станция, она получила незначительные повреждения.

Следственный комитет республики 6 апреля возбудил уголовное дело о диверсии после взрыва беспилотника на территории воинской части в Рыбницком районе. По предварительным данным комитета, воинскую часть атаковал FPV-дрон.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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