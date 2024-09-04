Захарова приравняла провокации против миротворцев в Приднестровье к атаке на РФ
Россия будет рассматривать любые провокации против российских граждан и миротворцев в непризнанной Приднестровской молдавской республике (ПМР) как нападение на РФ. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках ВЭФ-2024.
По словам Захаровой, глава молдавской дипломатии Михаил Попшой заявил, что украинские военные вторжением на территорию РФ обеспечивают безопасность Молдавии.
«Оказывается, с точки зрения главы МИД Молдавии, именно Курская область не дала жить молдаванам. Но это не просто недопустимо, это не просто аморально – на мой взгляд, это безумно уже. Они же живут в этой собственной сюрреалистической фантазии», – возмутилась дипломат.
На фоне этих и подобных заявлений Захарова отметила виток враждебной риторики Кишинева и Киева в отношении Приднестровья и призывы избавиться от российского военного присутствия в регионе.
«Помимо находящихся в Приднестровье российских миротворцев там проживает более 220 000 граждан России. Любые провокации будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию», – заявила Захарова.
5 апреля в Приднестровье дрон-камикадзе атаковал воинскую часть минобороны Приднестровской Молдавской республики (ПМР). Атака произошла в 6 км от приднестровско-украинской границы. Целью удара, как уточнялось, была радиолокационная станция, она получила незначительные повреждения.
Следственный комитет республики 6 апреля возбудил уголовное дело о диверсии после взрыва беспилотника на территории воинской части в Рыбницком районе. По предварительным данным комитета, воинскую часть атаковал FPV-дрон.