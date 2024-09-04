В США шесть крупнейших рейтинговых агентств оштрафовали на $49 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала шесть крупнейших рейтинговых агентств – Moody’s Investors Service, S&P Global Ratings, Fitch Ratings, HR Ratings de Mexico, A. M. Best Rating Services и Demotech – на общую сумму $49 млн из-за существенных нарушений при ведении учета. Об этом сообщается на сайте комиссии.
Агентства согласились с обвинения в том, что их персонал не обеспечил поддержание и сохранность электронных коммуникаций. Компании признали факты, изложенные в соответствующих постановлениях SEC и признали, что их действия нарушают положения о ведении учета федеральных законов о ценных бумагах, а также согласились выплатить штрафы и совершенствовать свою политику и процедуры соблюдения требований для устранения этих нарушений.
«Мы неоднократно убеждались в том, что неспособность вести и сохранять требуемые записи может помешать сотрудникам убедиться в том, что компании соблюдают свои обязательства, а комиссии – привлечь к ответственности тех, кто не выполняет эти обязательства, зачастую в ущерб инвесторам. Сегодняшними действиями комиссия еще раз дает понять, что фирмы, которые прилагают значительные усилия для соблюдения требований и сотрудничают с сотрудниками в ходе расследований, получают ощутимую выгоду», – заявил заместитель директора отдела по обеспечению соблюдения законодательства SEC Санджай Вадхва.
Самые крупные штрафы – по $20 млн – получили Moody’s и S&P. Fitch оштрафовано на $8 млн, A.M. Best Rating Services – на $1 млн, HR Ratings de Mexico – на $250 000, Demotech – на $100 000.