В США шесть крупнейших рейтинговых агентств оштрафовали на $49 млн

«Мы неоднократно убеждались в том, что неспособность вести и сохранять требуемые записи может помешать сотрудникам убедиться в том, что компании соблюдают свои обязательства, а комиссии – привлечь к ответственности тех, кто не выполняет эти обязательства, зачастую в ущерб инвесторам. Сегодняшними действиями комиссия еще раз дает понять, что фирмы, которые прилагают значительные усилия для соблюдения требований и сотрудничают с сотрудниками в ходе расследований, получают ощутимую выгоду», – заявил заместитель директора отдела по обеспечению соблюдения законодательства SEC Санджай Вадхва.