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В США шесть крупнейших рейтинговых агентств оштрафовали на $49 млн

Ведомости

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала шесть крупнейших рейтинговых агентств – Moody’s Investors Service, S&P Global Ratings, Fitch Ratings, HR Ratings de Mexico, A. M. Best Rating Services и Demotech – на общую сумму $49 млн из-за существенных нарушений при ведении учета. Об этом сообщается на сайте комиссии.

Агентства согласились с обвинения в том, что их персонал не обеспечил поддержание и сохранность электронных коммуникаций. Компании признали факты, изложенные в соответствующих постановлениях SEC и признали, что их действия нарушают положения о ведении учета федеральных законов о ценных бумагах, а также согласились выплатить штрафы и совершенствовать свою политику и процедуры соблюдения требований для устранения этих нарушений.

«Мы неоднократно убеждались в том, что неспособность вести и сохранять требуемые записи может помешать сотрудникам убедиться в том, что компании соблюдают свои обязательства, а комиссии – привлечь к ответственности тех, кто не выполняет эти обязательства, зачастую в ущерб инвесторам. Сегодняшними действиями комиссия еще раз дает понять, что фирмы, которые прилагают значительные усилия для соблюдения требований и сотрудничают с сотрудниками в ходе расследований, получают ощутимую выгоду», – заявил заместитель директора отдела по обеспечению соблюдения законодательства SEC Санджай Вадхва.

Самые крупные штрафы – по $20 млн – получили Moody’s и S&P. Fitch оштрафовано на $8 млн, A.M. Best Rating Services – на $1 млн, HR Ratings de Mexico – на $250 000, Demotech – на $100 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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