Президент Сербии Вучич опроверг информацию о передаче МиГ-29 Украине
Президент Сербии Александр Вучич опроверг информацию о том, что страна якобы планирует передать Украине истребители МиГ-29. Слова главы государства приводит информационное агентство Glas Srpske.
«Сейчас у нас есть 14 истребителей, которые реконструированы и восстановлены. Мы кому-то отдали их? Тот, кто говорит это, не просто лжец – он ненормальный. Представьте себе, мы отдаем технику, каждую из которых я с трудом пытался получить», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
До этого в ряде СМИ появилась информация о том, что Сербия передаст Украине свои истребители. 29 августа президент Франции Эммануэль Макрон и Вучич договорились о продаже 12 французских истребителей Rafale Сербии. Сумма сделки составляет 3 млрд евро.
В Кремле нейтрально отнеслись к покупке Сербией истребителей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это является выбором «сербских друзей». По его словам, каждая страна руководствуется экономическими и иными соображениями при принятии подобных решений.