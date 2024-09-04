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Президент Сербии Вучич опроверг информацию о передаче МиГ-29 Украине

Ведомости

Президент Сербии Александр Вучич опроверг информацию о том, что страна якобы планирует передать Украине истребители МиГ-29. Слова главы государства приводит информационное агентство Glas Srpske.

«Сейчас у нас есть 14 истребителей, которые реконструированы и восстановлены. Мы кому-то отдали их? Тот, кто говорит это, не просто лжец – он ненормальный. Представьте себе, мы отдаем технику, каждую из которых я с трудом пытался получить», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

До этого в ряде СМИ появилась информация о том, что Сербия передаст Украине свои истребители. 29 августа президент Франции Эммануэль Макрон и Вучич договорились о продаже 12 французских истребителей Rafale Сербии. Сумма сделки составляет 3 млрд евро.

В Кремле нейтрально отнеслись к покупке Сербией истребителей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это является выбором «сербских друзей». По его словам, каждая страна руководствуется экономическими и иными соображениями при принятии подобных решений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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