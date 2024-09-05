Алаудинов: Россия уже стала победителем в спецоперации

«Как я всегда говорю, в данной спецоперации мы уже выиграли. Дальше наша задача – сделать все для того, чтобы мы были одной семьей готовы к будущим вызовам. <...> Наша сила в единстве. Россия – это слишком мощное государство, которое любит Бога, любимо и хранимо Богом и сохраняет в себе ценности, ниспосланные Богом», – сказал он.