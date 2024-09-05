Алаудинов: Россия уже стала победителем в спецоперации
Россия уже победила в специальной военной операции, заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Военный опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале.
«Как я всегда говорю, в данной спецоперации мы уже выиграли. Дальше наша задача – сделать все для того, чтобы мы были одной семьей готовы к будущим вызовам. <...> Наша сила в единстве. Россия – это слишком мощное государство, которое любит Бога, любимо и хранимо Богом и сохраняет в себе ценности, ниспосланные Богом», – сказал он.
8 августа после вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область Алаудинов говорил, что «ничего критического, трагического не произошло». Он выражал уверенность, что ВСУ в Курской области потеряют последние свои резервы и спецоперация завершится в этом году победой России.
5 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин отмечал, что цель атаки на Курскую область заключалась в том, чтобы заставить Россию «нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой», а также остановить наступление Вооруженных сил (ВС) РФ на ключевых направлениях, в первую очередь – в Донбассе. Глава государства подчеркнул, что у противника ничего не получилось: ситуация в приграничье стабилизирована, а наступление российских войск на ключевых направлениях ускорилось.
Украинская армия вторглась в Курскую область 6 августа. Российские войска уже месяц ведут бои с противником в российском приграничье. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО), а в первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.