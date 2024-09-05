Минобороны сообщило о взятии села Заветное в ДНР
Группировка войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) РФ взяла под контроль населенный пункт Заветное Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
Российские военные также отразили восемь контратак ВСУ. В районах населенных пунктов Дзержинск, Красноармейск, Щербиновка, Гродовка, Журавка, Михайловка, Селидово и Мемрик в ДНР ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике противника.
Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение ВСУ на волчанском и липцовском направлениях, нанесено поражение в Харьковской области. Военные войск «Запад» отразили две контратаки, а подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника. Более выгодные рубежи также заняли подразделения группировки войск «Восток».
С начала недели Заветное стало уже третьим населенным пунктом, который перешел под контроль России. 4 сентября Минобороны отчиталось о взятии Пречистовки и Карловки в ДНР.
2 сентября на открытом уроке «Разговоры о важном» в Туве президент РФ Владимир Путин заявил, что целью атаки ВСУ на Курскую область было остановить ВС РФ в Донбассе, но украинские войска не смогли сделать этого и теперь российские военные наступают в Донбассе в таком темпе, которого «не было давно».
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
Новый виток эскалации произошел 6 августа, когда ВСУ вторглись в Курскую область. В регионе уже почти четыре недели идут боевые действия. Минобороны регулярно сообщает об ударах по позициям ВСУ. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.