Минобороны сообщило о взятии села Заветное в ДНР

2 сентября на открытом уроке «Разговоры о важном» в Туве президент РФ Владимир Путин заявил, что целью атаки ВСУ на Курскую область было остановить ВС РФ в Донбассе, но украинские войска не смогли сделать этого и теперь российские военные наступают в Донбассе в таком темпе, которого «не было давно».