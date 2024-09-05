Филиппо: Харрис придется объясниться после слов Путина в ее поддержку

5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что до выхода из президентской гонки действующего американского лидера Джо Байдена Россия считала его своим фаворитом. Но президент США снял свою кандидатуру и призвал поддерживать Харрис. «Мы тоже так сделаем – будем ее поддерживать. Это во-первых. А во-вторых, она так выразительно и заразительно смеется. Это говорит о том, что у нее все хорошо», – отметил российский лидер.