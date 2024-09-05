Филиппо: Харрис придется объясниться после слов Путина в ее поддержку
Действующему вице-президенту США Камале Харрис придется объяснить слова главы российского государства Владимира Путина о поддержке ее кандидатуры на президентских выборах. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х.
«Итак, Камала Харрис – русский агент! Владимир Путин только что заявил, что он «поддерживает Камалу Харрис на ноябрьских президентских выборах»! Ей придется объясниться! Очень сильно!» – написал французский политик.
5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что до выхода из президентской гонки действующего американского лидера Джо Байдена Россия считала его своим фаворитом. Но президент США снял свою кандидатуру и призвал поддерживать Харрис. «Мы тоже так сделаем – будем ее поддерживать. Это во-первых. А во-вторых, она так выразительно и заразительно смеется. Это говорит о том, что у нее все хорошо», – отметил российский лидер.
Комментируя заявление российского лидера, его пресс-секретарь Дмитрий Песков пошутил, что в смех Харрис теперь должен влюбиться каждый.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки Байдена стала Харрис. Ее главным соперником на выборах является бывший президент США Дональд Трамп.