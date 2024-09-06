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Задержанного в Белоруссии японца обвинили в агентурной деятельности

Ведомости

Гражданин Японии Масатоси Наканиси, задержанный в Белоруссии, обвиняется в агентурной деятельности. Об этом заявил начальник следственного управления Комитета госбезопасности Белоруссии (КГБ) Константин Бычек, сообщает телеканал «Беларусь-1».

Наканиси предъявлено обвинение по ст. 358-1 (агентурная деятельность) УК Белоруссии. Он содержится в следственном изоляторе КГБ, активно сотрудничает со следствием и дает подробные показания.

Японца задержали в июле перед вылетом из Белоруссии. По данным КГБ, он имел самые обширные интересы, от сбора информации о социально-политической обстановке в Белоруссии, реализации китайской инициативы «Один пояс – один путь» до происходящего на белорусско-украинской границе и расположения военной инфраструктуры.

Прибыв из Японии в 2018 г. Никагаси заключил фиктивный брак с гражданкой Белоруссии, но затем расторг его. Он жил в Гомеле и работал преподавателем японского в Гомельском государственном университет имени Скорины. Из Гомеля он ездил к украинской границе, снимал дороги, мосты, стратегические объекты, а также инфраструктуру военных объектов, железнодорожные пути. За шесть лет в стране он сделал более 9000 фотографий из белорусско-украинского приграничья.

26 сентября 2022 г. ФСБ России сообщила, что задержала консула генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори, когда тот получал секретные сведения за вознаграждение. Речь шла о получении информации об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.

После этого Тацунори объявили персоной нон грата, а Японии выразили протест. Отмечалось, что консул будет выслан из России. Позже Тацунори вину признал. ФСБ опубликовала видео, на котором дипломат утвердительно отвечает на вопрос, осознает ли он, что нарушил российское законодательство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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