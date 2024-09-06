Задержанного в Белоруссии японца обвинили в агентурной деятельности

Прибыв из Японии в 2018 г. Никагаси заключил фиктивный брак с гражданкой Белоруссии, но затем расторг его. Он жил в Гомеле и работал преподавателем японского в Гомельском государственном университет имени Скорины. Из Гомеля он ездил к украинской границе, снимал дороги, мосты, стратегические объекты, а также инфраструктуру военных объектов, железнодорожные пути. За шесть лет в стране он сделал более 9000 фотографий из белорусско-украинского приграничья.