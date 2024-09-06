Задержанного в Белоруссии японца обвинили в агентурной деятельности
Гражданин Японии Масатоси Наканиси, задержанный в Белоруссии, обвиняется в агентурной деятельности. Об этом заявил начальник следственного управления Комитета госбезопасности Белоруссии (КГБ) Константин Бычек, сообщает телеканал «Беларусь-1».
Наканиси предъявлено обвинение по ст. 358-1 (агентурная деятельность) УК Белоруссии. Он содержится в следственном изоляторе КГБ, активно сотрудничает со следствием и дает подробные показания.
Японца задержали в июле перед вылетом из Белоруссии. По данным КГБ, он имел самые обширные интересы, от сбора информации о социально-политической обстановке в Белоруссии, реализации китайской инициативы «Один пояс – один путь» до происходящего на белорусско-украинской границе и расположения военной инфраструктуры.
Прибыв из Японии в 2018 г. Никагаси заключил фиктивный брак с гражданкой Белоруссии, но затем расторг его. Он жил в Гомеле и работал преподавателем японского в Гомельском государственном университет имени Скорины. Из Гомеля он ездил к украинской границе, снимал дороги, мосты, стратегические объекты, а также инфраструктуру военных объектов, железнодорожные пути. За шесть лет в стране он сделал более 9000 фотографий из белорусско-украинского приграничья.
26 сентября 2022 г. ФСБ России сообщила, что задержала консула генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори, когда тот получал секретные сведения за вознаграждение. Речь шла о получении информации об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.
После этого Тацунори объявили персоной нон грата, а Японии выразили протест. Отмечалось, что консул будет выслан из России. Позже Тацунори вину признал. ФСБ опубликовала видео, на котором дипломат утвердительно отвечает на вопрос, осознает ли он, что нарушил российское законодательство.