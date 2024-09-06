В России начались региональные и муниципальные выборы
В России стартовало голосование на региональных и муниципальных выборах, которое продлится с 6 по 8 сентября. В эти даты пройдут выборы губернаторов ряда регионов страны, депутатов законодательных органов, а также довыборы в Государственную думу.
В 83 регионах России запланировано около 4000 избирательных кампаний. В 25 субъектах пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ). В некоторых регионах оно организовано впервые: в Смоленской и Костромской областях, а также на Алтае, в Коми, Марий Эл и Чечне. По данным ЦИК, около 920 000 избирателей подали заявки на участие в электронном дистанционном голосовании. 550 000 человек – на голосование с помощью механизма «мобильный избиратель».
В выборах смогут принять участие более 57 млн избирателей. В 21 регионе состоятся выборы губернаторов, глав еще четырех субъектов изберут депутаты законодательных собраний по представлению президента. Помимо этого, запланированы три кампании по довыборам депутатов Госдумы, 13 – по выборам депутатов региональных парламентов и 21 – по выборам депутатов представительных органов административных центров.
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сообщает, что голосование началось в штатном режиме. В этом году в корпус наблюдателей вошли 12 680 человек, большая часть из которых – молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Принять участие в выборах могут все жители страны, которые обладают активным избирательным правом в ходе кампании.