В России начались региональные и муниципальные выборы

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сообщает, что голосование началось в штатном режиме. В этом году в корпус наблюдателей вошли 12 680 человек, большая часть из которых – молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Принять участие в выборах могут все жители страны, которые обладают активным избирательным правом в ходе кампании.