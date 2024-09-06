Путин сменил посла России в ЮАР

Амбаров родился в 1968 г. Окончил Московский государственный институт международных отношений. Находится на дипломатической службе с 1990 г. Работал в центральном аппарате МИДа и за рубежом. В 2015–2019 гг. был генеральным консулом РФ в столице ЮАР Кейптауне. С 2019 г. по июнь 2020 г. занимал пост заместителя директора департамента кадров. С сентября 2020 г. работал директором департамента безопасности.