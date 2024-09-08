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Песков: России многое предстоит сделать для победы в спецоперации

Ведомости

России необходимо еще многое сделать для победы в специальной военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии «РИА Новости». Так он прокомментировал слова замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова о том, что РФ уже стала победителем в спецоперации.

«Еще многое предстоит сделать», – сказал Песков.

5 сентября Алаудинов заявил, что «в данной спецоперации мы уже выиграли». Задача России, по его словам, заключается в подготовке к «будущим вызовам». 8 августа после вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область Алаудинов говорил, что «ничего критического, трагического не произошло». Он выражал уверенность, что ВСУ в Курской области потеряют последние свои резервы и спецоперация завершится в этом году победой России.

5 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин отмечал, что цель атаки на Курскую область заключалась в том, чтобы заставить Россию «нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой», а также остановить наступление Вооруженных сил РФ на ключевых направлениях, в первую очередь – в Донбассе. Глава государства подчеркнул, что у противника ничего не получилось: ситуация в приграничье стабилизирована, а наступление российских войск на ключевых направлениях ускорилось.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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