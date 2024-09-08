Песков: России многое предстоит сделать для победы в спецоперации
России необходимо еще многое сделать для победы в специальной военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии «РИА Новости». Так он прокомментировал слова замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова о том, что РФ уже стала победителем в спецоперации.
«Еще многое предстоит сделать», – сказал Песков.
5 сентября Алаудинов заявил, что «в данной спецоперации мы уже выиграли». Задача России, по его словам, заключается в подготовке к «будущим вызовам». 8 августа после вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область Алаудинов говорил, что «ничего критического, трагического не произошло». Он выражал уверенность, что ВСУ в Курской области потеряют последние свои резервы и спецоперация завершится в этом году победой России.
5 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин отмечал, что цель атаки на Курскую область заключалась в том, чтобы заставить Россию «нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой», а также остановить наступление Вооруженных сил РФ на ключевых направлениях, в первую очередь – в Донбассе. Глава государства подчеркнул, что у противника ничего не получилось: ситуация в приграничье стабилизирована, а наступление российских войск на ключевых направлениях ускорилось.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.