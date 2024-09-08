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В ЦИК отчитались о завершении выборов на Дальнем Востоке

Ведомости

Центризбирком сообщил о завершении выборов на Дальнем Востоке России. Самую высокую явку показали Кемеровская область (более 63%) и Биробиджан (более 55%). Об этом комиссия сообщает в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению, завершены выборы глав Сахалинской области, Хабаровского и Забайкальского краев, Республики Алтай и Кемеровской области. Также окончены выборы в заксобрания Хабаровского края, Республики Алтай и Республики Тыва. Также состоялись выборы глав региональных столиц Анадырь и Абакан и депутатов городов Анадырь, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Биробиджан, Чита, Благовещенск, Улан-Удэ и Иркутск.

«Что касается предварительных итогов голосования, напомню: все оперативные данные будут отображаться по мере их ввода в ГАС «Выборы» на панелях в зале заседаний, а также на сайте ЦИК России. По опыту, уже спустя шесть часов с момента окончания голосования большинство протоколов участковых комиссий будет обработано», – сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

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С 6 по 8 сентября жители 83 российских регионов голосуют на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирают губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице проходят выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране идет порядка 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.
На фото: избирательный участок в Южно-Сахалинске. / Кирилл Ясько / РИА Новости

Наибольшее число граждан, принявших участие в дистанционном голосовании, – в Республике Алтай (более 21 000), что составляет свыше 10% от общей численности избирателей региона.

С 6 по 8 сентября жители 83 российских регионов голосуют на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирают губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице проходят выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране идет порядка 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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