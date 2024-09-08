В ЦИК отчитались о завершении выборов на Дальнем Востоке
Центризбирком сообщил о завершении выборов на Дальнем Востоке России. Самую высокую явку показали Кемеровская область (более 63%) и Биробиджан (более 55%). Об этом комиссия сообщает в своем Telegram-канале.
Согласно сообщению, завершены выборы глав Сахалинской области, Хабаровского и Забайкальского краев, Республики Алтай и Кемеровской области. Также окончены выборы в заксобрания Хабаровского края, Республики Алтай и Республики Тыва. Также состоялись выборы глав региональных столиц Анадырь и Абакан и депутатов городов Анадырь, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Биробиджан, Чита, Благовещенск, Улан-Удэ и Иркутск.
«Что касается предварительных итогов голосования, напомню: все оперативные данные будут отображаться по мере их ввода в ГАС «Выборы» на панелях в зале заседаний, а также на сайте ЦИК России. По опыту, уже спустя шесть часов с момента окончания голосования большинство протоколов участковых комиссий будет обработано», – сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
Наибольшее число граждан, принявших участие в дистанционном голосовании, – в Республике Алтай (более 21 000), что составляет свыше 10% от общей численности избирателей региона.
С 6 по 8 сентября жители 83 российских регионов голосуют на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирают губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице проходят выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране идет порядка 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.