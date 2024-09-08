В ЦИК отчитались о завершении выборов на Дальнем Востоке

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С 6 по 8 сентября жители 83 российских регионов голосуют на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирают губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице проходят выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране идет порядка 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.

На фото: избирательный участок в Южно-Сахалинске. / Кирилл Ясько / РИА Новости