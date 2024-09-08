Пискарев сообщил о попытках нежелательных организаций повлиять на ход выборов
Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что несколько экстремистских и нежелательных организаций из США и Германии при участии иноагентов пытались устроить провокации на выборах в Москве и Санкт-Петербурге. Его слова приводит пресс-служба комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
«Еще в начале избирательной кампании рядом экстремистских и нежелательных организаций из США и Германии при участии иноагентов был организован сбор подписей в поддержку более 60, так скажем, угодных им кандидатов в депутаты Мосгордумы», – сообщил Пискарев.
По его словам, были созданы сайты, где проходила агитация за определенных кандидатов. В Москве, как рассказал Пискарев, использовалась «тактика за своих». Тогда как в Петербурге – «За любого кроме...». Конкретных примеров или ссылок на сайты Пискарев не приводит. Также он заявил, что был опубликован ряд незаконных агитационных материалов, образцы листовок для скачивания и распространения волонтерами.
По его словам, попытки организаций нарушить выборы провалились.
С 6 по 8 сентября жители 83 российских регионов голосуют на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирают губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице проходят выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране идет порядка 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.