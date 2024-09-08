Пискарев сообщил о попытках нежелательных организаций повлиять на ход выборов

По его словам, были созданы сайты, где проходила агитация за определенных кандидатов. В Москве, как рассказал Пискарев, использовалась «тактика за своих». Тогда как в Петербурге – «За любого кроме...». Конкретных примеров или ссылок на сайты Пискарев не приводит. Также он заявил, что был опубликован ряд незаконных агитационных материалов, образцы листовок для скачивания и распространения волонтерами.