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Пискарев сообщил о попытках нежелательных организаций повлиять на ход выборов

Ведомости

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что несколько экстремистских и нежелательных организаций из США и Германии при участии иноагентов пытались устроить провокации на выборах в Москве и Санкт-Петербурге. Его слова приводит пресс-служба комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

«Еще в начале избирательной кампании рядом экстремистских и нежелательных организаций из США и Германии  при участии иноагентов был организован сбор подписей в поддержку более 60, так скажем, угодных им кандидатов в депутаты Мосгордумы», – сообщил Пискарев.

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С 6 по 8 сентября жители 83 российских регионов голосуют на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирают губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице проходят выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране идет порядка 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.
На фото: избирательный участок в Южно-Сахалинске. / Кирилл Ясько / РИА Новости

По его словам, были созданы сайты, где проходила агитация за определенных кандидатов. В Москве, как рассказал Пискарев, использовалась «тактика за своих». Тогда как в Петербурге – «За любого кроме...». Конкретных примеров или ссылок на сайты Пискарев не приводит. Также он заявил, что был опубликован ряд незаконных агитационных материалов, образцы листовок для скачивания и распространения волонтерами.

По его словам, попытки организаций нарушить выборы провалились.

С 6 по 8 сентября жители 83 российских регионов голосуют на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирают губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице проходят выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране идет порядка 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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