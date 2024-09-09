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DGP: подготовка украинского легиона в Польше до сих пор не началась

Ведомости

Украинский легион в Польше все еще не создан, Киев не приступил к набору добровольцев, сообщает газета Dzienik Gazeta Prawna (DGP).

Издание напомнило, что в подразделение должны были войти добровольцы из числа украинцев, постоянно проживающих в Польше и других европейских странах. Планировалось, что они пройдут обучение в польской армии.

«Спустя два месяца Киев до сих пор не приступил к официальному набору персонала», – говорится в материале (цитата по «РИА Новости»).

11 июля глава польского МИДа Радослав Сикорский рассказал в ходе саммита НАТО в Вашингтоне о нескольких тысячах граждан Украины, которые якобы были зарегистрированы для обучения в украинском легионе, но, по данным DGP, министра ввели в заблуждение.

В июле ныне бывший посол Украины в Польше Василий Зварыч сообщал агентству «Укринформ», что Киев нацелен на то, «чтобы все заработало в начале августа». Тогда он рассказывал не об официальной регистрации, а о поступающих от добровольцев заявках до начала официальной информационной кампании через консульства. По словам Зварыча, прежде нужно заключить техническое соглашение, «детализирующее роли» Украины и Польши.

По данным DGP, старта официальной регистрации желающих стать частью украинского легиона еще не было, но техническое соглашение уже подписано. За набор персонала будет отвечать украинское консульство, а за обучение – польские власти.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание украинского легиона в Польше в ходе брифинга в Варшаве. Он отмечал, что Украина и Польша закрепили создание легиона из проживающих в Европе украинцев в соглашении о безопасности. Согласно документу, заключить контракт с украинской армией сможет любой гражданин Украины, находящийся на территории Евросоюза (ЕС).

В конце августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что подготовка военнослужащих ВСУ будет проводиться максимально близко к Украине, но не на ее территории. Он также отмечал, что тренировочная миссия увеличивает цель по подготовке военных ВСУ с 60 000 до 75 000.

4 сентября посол Великобритании на Украине Мартин Харрис сообщил, что свыше 40 000 военнослужащих ВСУ прошли подготовку на территории королевства. Украинские военные также проходят обучение в Дании и Финляндии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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