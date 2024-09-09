DGP: подготовка украинского легиона в Польше до сих пор не началась

В июле ныне бывший посол Украины в Польше Василий Зварыч сообщал агентству «Укринформ», что Киев нацелен на то, «чтобы все заработало в начале августа». Тогда он рассказывал не об официальной регистрации, а о поступающих от добровольцев заявках до начала официальной информационной кампании через консульства. По словам Зварыча, прежде нужно заключить техническое соглашение, «детализирующее роли» Украины и Польши.