Глава МИД КНР Ван И посетит Россию 11-12 сентября

В тот же день премьер госсовета КНР также встретился в Москве с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Глава российского кабмина сообщил, что доля национальных валют во взаимных расчетах стран уже превысила 95%. Мишустин отметил, что в 2023 г. товарооборот РФ и КНР превысил 1,6 трлн юаней, или 20 трлн руб.