Глава МИД КНР Ван И посетит Россию 11-12 сентября

Глава МИД КНР Ван И посетит Россию 11-12 сентябряДипломат примет участие в заседании высокопоставленных должностных лиц стран БРИКС
Министр иностранных дел Китая Ван И посетит Россию 11-12 сентября и примет участие во встрече представителей стран БРИКС по вопросам безопасности. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«По приглашению секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И примет участие в 14-м заседании высокопоставленных должностных лиц стран БРИКС по вопросам безопасности в Санкт-Петербурге 11-12 сентября», – уточнила дипломат.
21 августа президент России Владимир Путин провел встречу с премьером государственного совета Китая Ли Цяном. Глава государства попросил передать председателю КНР Си Цзиньпину «дружеский привет» и напомнить, что Россия ждет его в октябре на саммите БРИКС в Казани.
В тот же день премьер госсовета КНР также встретился в Москве с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Глава российского кабмина сообщил, что доля национальных валют во взаимных расчетах стран уже превысила 95%. Мишустин отметил, что в 2023 г. товарооборот РФ и КНР превысил 1,6 трлн юаней, или 20 трлн руб.
В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В 2024 г. в объединении председательствует Россия.