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Глава МИД КНР Ван И посетит Россию 11-12 сентября

Дипломат примет участие в заседании высокопоставленных должностных лиц стран БРИКС
Ведомости

Министр иностранных дел Китая Ван И посетит Россию 11-12 сентября и примет участие во встрече представителей стран БРИКС по вопросам безопасности. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«По приглашению секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И примет участие в 14-м заседании высокопоставленных должностных лиц стран БРИКС по вопросам безопасности в Санкт-Петербурге 11-12 сентября», – уточнила дипломат.

21 августа президент России Владимир Путин провел встречу с премьером государственного совета Китая Ли Цяном. Глава государства попросил передать председателю КНР Си Цзиньпину «дружеский привет» и напомнить, что Россия ждет его в октябре на саммите БРИКС в Казани.

В тот же день премьер госсовета КНР также встретился в Москве с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Глава российского кабмина сообщил, что доля национальных валют во взаимных расчетах стран уже превысила 95%. Мишустин отметил, что в 2023 г. товарооборот РФ и КНР превысил 1,6 трлн юаней, или 20 трлн руб.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В 2024 г. в объединении председательствует Россия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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