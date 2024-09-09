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Более 80% кандидатов из участников спецоперации победили на выборах

Ведомости

На выборах разного уровня в регионах России победил 81% участников спецоперации из числа кандидатов от «Единой Россией». Об этом сообщил ТАСС врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев.

Он напомнил, что на выборы от партии выдвинулись 380 участников спецоперации. Из них победу одержали 308 человек.

31 июля председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что сейчас они по-настоящему востребованы и пользуются большим доверием и уважением.

С 6 по 8 сентября жители 83 регионов РФ проголосовали на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирали губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице также прошли выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране состоялись около 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.

Наиболее высокая явка в регионах, где проходили выборы губернаторов, была зафиксирована в Башкирии (69,22%) и Кемеровской области (64,57%), а самая низкая – в Хабаровском крае (31,10%). Председатель ЦИК Элла Памфилова указывала на высокую явку через дистанционное электронное голосование (ДЭГ). По данным Минцифры, дистанционно проголосовали более 827 000 избирателей на выборах разных уровней в 25 регионах страны. Итоговая явка составила 89,92%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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