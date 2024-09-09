Более 80% кандидатов из участников спецоперации победили на выборах
На выборах разного уровня в регионах России победил 81% участников спецоперации из числа кандидатов от «Единой Россией». Об этом сообщил ТАСС врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев.
Он напомнил, что на выборы от партии выдвинулись 380 участников спецоперации. Из них победу одержали 308 человек.
31 июля председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что сейчас они по-настоящему востребованы и пользуются большим доверием и уважением.
С 6 по 8 сентября жители 83 регионов РФ проголосовали на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирали губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице также прошли выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране состоялись около 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.
Наиболее высокая явка в регионах, где проходили выборы губернаторов, была зафиксирована в Башкирии (69,22%) и Кемеровской области (64,57%), а самая низкая – в Хабаровском крае (31,10%). Председатель ЦИК Элла Памфилова указывала на высокую явку через дистанционное электронное голосование (ДЭГ). По данным Минцифры, дистанционно проголосовали более 827 000 избирателей на выборах разных уровней в 25 регионах страны. Итоговая явка составила 89,92%.