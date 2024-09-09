Сырский: причины крушения F-16 будут известны в ближайшее время
Результаты расследования крушения истребителя F-16 станут известны в ближайшее время, заявил главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.
«Сейчас специальная комиссия минобороны проводит расследование, чтобы выяснить все обстоятельства крушения самолета», – сказал он в интервью телеканалу CNN.
По словам Сырского, погибший пилот истребителя перед катастрофой сбил две ракеты и хотел атаковать третью, но F-16 потерпел крушение. Главком ВСУ добавил, что армия использует F-16 в качестве перехватчика, а основное предназначение истребителя – борьба с крылатыми ракетами и другими самолетами.
В конце августа на Украине разбился один из истребителей F-16, которые западные страны передали Киеву. Источник The Wall Street Journal сообщил, что инцидент произошел во время массированного ракетного обстрела. Генштаб Украины подтвердил катастрофу в тот же день, сообщив о гибели летчика. По данным газеты, погибшего пилота звали Алексей Месь. Он входил в группу украинских военных, которые обучались в Дании с августа 2023 г.
Первая партия истребителей прибыла на Украину в начале августа. В сентябре после крушения самолета президент Украины Владимир Зеленский попросил главу Пентагона Ллойда Остина расширить тренировочные миссии для украинских пилотов на F-16.