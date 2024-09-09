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Сырский: причины крушения F-16 будут известны в ближайшее время

Ведомости

Результаты расследования крушения истребителя F-16 станут известны в ближайшее время, заявил главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

«Сейчас специальная комиссия минобороны проводит расследование, чтобы выяснить все обстоятельства крушения самолета», – сказал он в интервью телеканалу CNN.

По словам Сырского, погибший пилот истребителя перед катастрофой сбил две ракеты и хотел атаковать третью, но F-16 потерпел крушение. Главком ВСУ добавил, что армия использует F-16 в качестве перехватчика, а основное предназначение истребителя – борьба с крылатыми ракетами и другими самолетами.

В конце августа на Украине разбился один из истребителей F-16, которые западные страны передали Киеву. Источник The Wall Street Journal сообщил, что инцидент произошел во время массированного ракетного обстрела. Генштаб Украины подтвердил катастрофу в тот же день, сообщив о гибели летчика. По данным газеты, погибшего пилота звали Алексей Месь. Он входил в группу украинских военных, которые обучались в Дании с августа 2023 г.

Первая партия истребителей прибыла на Украину в начале августа. В сентябре после крушения самолета президент Украины Владимир Зеленский попросил главу Пентагона Ллойда Остина расширить тренировочные миссии для украинских пилотов на F-16.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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