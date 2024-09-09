Песков: для интервью Путина Гершковичу пока нет повода
Сейчас нет повода, чтобы президент России Владимир Путин дал интервью журналисту The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Пока мы не заинтересованы в таком интервью. Для того чтобы было интервью зарубежным СМИ конкретно каким-то, нам нужно иметь повод. Пока такой повод мы не видим», – сказал он.
Гершкович был задержан в России в марте 2023 г. 19 июля 2024 г. журналиста признали виновным в шпионаже, суд приговорил его к 16 годам лишения свободы. 1 августа репортер вернулся в США в рамках обмена между РФ и западными странами. WSJ утверждала, что перед освобождением Гершкович во время заполнения прошения о помиловании попросил об интервью с Путиным.
Отвечая на вопрос о возможности такого интервью, Песков 2 августа заявил, что Кремль готов рассмотреть заявку, если таковая поступит. Пресс-секретарь добавил, что Путин даст интервью, если посчитает необходимым.