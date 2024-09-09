Песков: для интервью Путина Гершковичу пока нет повода

Гершкович был задержан в России в марте 2023 г. 19 июля 2024 г. журналиста признали виновным в шпионаже, суд приговорил его к 16 годам лишения свободы. 1 августа репортер вернулся в США в рамках обмена между РФ и западными странами. WSJ утверждала, что перед освобождением Гершкович во время заполнения прошения о помиловании попросил об интервью с Путиным.