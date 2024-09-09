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Песков: для интервью Путина Гершковичу пока нет повода

Ведомости

Сейчас нет повода, чтобы президент России Владимир Путин дал интервью журналисту The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока мы не заинтересованы в таком интервью. Для того чтобы было интервью зарубежным СМИ конкретно каким-то, нам нужно иметь повод. Пока такой повод мы не видим», – сказал он.

Гершкович был задержан в России в марте 2023 г. 19 июля 2024 г. журналиста признали виновным в шпионаже, суд приговорил его к 16 годам лишения свободы. 1 августа репортер вернулся в США в рамках обмена между РФ и западными странами. WSJ утверждала, что перед освобождением Гершкович во время заполнения прошения о помиловании попросил об интервью с Путиным.

Отвечая на вопрос о возможности такого интервью, Песков 2 августа заявил, что Кремль готов рассмотреть заявку, если таковая поступит. Пресс-секретарь добавил, что Путин даст интервью, если посчитает необходимым.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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