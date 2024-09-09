В Кремле не стали комментировать публикации о браке Львовой-Беловой и Малофеева

«Мы вряд ли уполномочены говорить о личной жизни нашего омбудсмена по правам ребенка. Поэтому я в данном случае ничего не могу сказать в ответ на этот вопрос. Единственное, что в любом случае мы желаем ей счастья», – сказал Песков.