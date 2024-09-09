В Кремле не стали комментировать публикации о браке Львовой-Беловой и Малофеева
Кремль не уполномочен комментировать личную жизнь омбудсена по правам ребенка, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о публикациях в СМИ на тему свадьбы Марии Львовой-Беловой.
«Мы вряд ли уполномочены говорить о личной жизни нашего омбудсмена по правам ребенка. Поэтому я в данном случае ничего не могу сказать в ответ на этот вопрос. Единственное, что в любом случае мы желаем ей счастья», – сказал Песков.
8 сентября в ряде СМИ появилась информация о свадьбе Львовой--Беловой и предпринимателя, учредителя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Как пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на источники, торжество проходило в ресторане в элитном подмосковном поселке Довиль. Отмечается, что прежде Львова-Белова была супругой священника Павла Когельмана. В их браке родились пятеро детей, еще четверо были взяты на воспитание.