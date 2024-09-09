В восьмом созыве Мосгордумы появятся «Новые люди»

По итогам подсчета 90% бумажных бюллетеней и с учетом результатов электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму в 44-ом округе лидирует с результатом 30,88% кандидат от «Новых людей», зампредседатель партии Александр Даванков. Он единственный представитель «Новых людей», которому, судя по предварительным данным, удалось заполучить мандат. Сам кандидат подтвердил «Ведомостям» свою победу. От «Единой России» ему оппонировала депутат Мосгордумы Елена Самышина.