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В восьмом созыве Мосгордумы появятся «Новые люди»

Ведомости

По итогам подсчета 90% бумажных бюллетеней и с учетом результатов электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму в 44-ом округе лидирует с результатом 30,88% кандидат от «Новых людей», зампредседатель партии Александр Даванков. Он единственный представитель «Новых людей», которому, судя по предварительным данным, удалось заполучить мандат. Сам кандидат подтвердил «Ведомостям» свою победу. От «Единой России» ему оппонировала депутат Мосгордумы Елена Самышина.

Это была первая кампания «Новых людей» в городской парламент, поскольку сама партия была создана в 2020 г.

Даванков – дядя нынешнего вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. В 1997 г. вместе с лидером «Новых людей» Алексеем Нечаевым основал косметический бренд «Чистая линия», позже переименованный в «Русскую линию» и далее – в Faberlic. С 2010 г. Даванков занимается венчурными инвестициями.

В 2020 г. совместно с Нечаевым основал партию «Новые люди» и занял пост заместителя председателя партии. В 2020-2021 гг. возглавлял исполнительный комитет. Занимается развитием партийных проектов в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, улучшения инвестиционного климата и защиты прав граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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