В восьмом созыве Мосгордумы появятся «Новые люди»
По итогам подсчета 90% бумажных бюллетеней и с учетом результатов электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму в 44-ом округе лидирует с результатом 30,88% кандидат от «Новых людей», зампредседатель партии Александр Даванков. Он единственный представитель «Новых людей», которому, судя по предварительным данным, удалось заполучить мандат. Сам кандидат подтвердил «Ведомостям» свою победу. От «Единой России» ему оппонировала депутат Мосгордумы Елена Самышина.
Это была первая кампания «Новых людей» в городской парламент, поскольку сама партия была создана в 2020 г.
Даванков – дядя нынешнего вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. В 1997 г. вместе с лидером «Новых людей» Алексеем Нечаевым основал косметический бренд «Чистая линия», позже переименованный в «Русскую линию» и далее – в Faberlic. С 2010 г. Даванков занимается венчурными инвестициями.
В 2020 г. совместно с Нечаевым основал партию «Новые люди» и занял пост заместителя председателя партии. В 2020-2021 гг. возглавлял исполнительный комитет. Занимается развитием партийных проектов в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, улучшения инвестиционного климата и защиты прав граждан.