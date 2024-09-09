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Лавров и наследный принц Саудовской Аравии обсудили конфликт на Ближнем Востоке

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в ходе встречи обсудили конфликт на Ближнем Востоке. Об этом сообщил МИД РФ.

Стороны высказались в пользу скорейшего прекращения военных действий в секторе Газа и начала переговоров в целях достижения урегулирования на основе решений ООН и Совета Безопасности ООН. На встрече также был подтвержден настрой стран на дальнейшее укрепление взаимодействия между Россией и Организацией исламского сотрудничества (ОИС) в различных областях.

9 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по пусковым ракетным установкам и военным объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. За день до этого Ливан выпустил по Израилю 50 снарядов. Некоторые из них были перехвачены средствами противовоздушной обороны, часть из них упала на открытой местности.

6 сентября начальник генштаба израильской армии Герци Халеви рассказал, что Израиль готовится к наступлению на ливанском фронте.

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской радикальной группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за 11 месяцев боевых действий, по сообщениям минздрава Газы, превысило 40 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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