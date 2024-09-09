Орбан анонсировал продолжение своей мирной инициативы по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал новое «эффектное» мероприятие в рамках своей мирной инициативы по Украине. Он рассказал, что оно пройдет в сентябре, передает портал ATV.
Во время закрытого выступления в Кетче Орбан рассказал, что его миротворческая миссия продолжается. Он отметил, что работал над этой темой летом. Подробности не приводятся.
Венгрия председательствует в ЕС с июля. Орбан посетил Украину, Россию, Китай и саммит НАТО в Вашингтоне в рамках «мирной миссии». Он также обсудил достижение мира на Украине с экс-президентом США и кандидатом на выборах Дональдом Трампом в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
5 июля венгерский премьер прибыл в Москву, где обменялся мнениями по мирному урегулированию на Украине с президентом России Владимиром Путиным. До этого Орбан посетил Киев, где попросил президента Украины Владимира Зеленского подумать о прекращении огня для приближения начала переговоров с Россией. Киев предложение отклонил.
9 июля Орбан отправил президенту Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС письмо по итогам переговоров с Путиным. Мишель позже отверг мирные предложения премьер-министра Венгрии. Он подчеркивал, что Венгрия не может выдвигать мирные инициативы и представлять Евросоюз без согласия Брюсселя.