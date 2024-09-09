Орбан анонсировал продолжение своей мирной инициативы по Украине

Венгрия председательствует в ЕС с июля. Орбан посетил Украину, Россию, Китай и саммит НАТО в Вашингтоне в рамках «мирной миссии». Он также обсудил достижение мира на Украине с экс-президентом США и кандидатом на выборах Дональдом Трампом в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.