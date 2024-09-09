ВС РФ поразили командный пункт ВСУ в Харьковской области с помощью ФАБ
Вооруженные силы России поразили командный пункт ВСУ в Харьковской области с помощью фугасной авиационной бомбы (ФАБ), сообщили в Минобороны РФ.
Командный пункт обнаружили в районе населенного пункта Грушевка. Для удара использовалась ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции. По данным военного ведомства, в результате удара было уничтожено восемь единиц техники, погибли 80 военнослужащих ВСУ.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток эскалации произошел 6 августа 2024 г., когда ВСУ вторглись в Курскую область.
9 сентября Минобороны сообщило о взятии под контроль села Мемрик в Донецкой народной республике. До этого, с 31 августа по 6 сентября, российская армия взяла под контроль семь населенных пунктов в ДНР. Неделей ранее под контроль ВС РФ перешли еще семь населенных пунктов в ДНР, ЛНР и Харьковской области.