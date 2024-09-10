Песков назвал голословными обвинения в использовании РФ американских блогеров
Без конкретных имен обвинения США в использовании Россией американских топовых блогеров для влияния на общественное мнение являются голословными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Хотелось бы услышать конкретное имя конкретного топового блогера в США, которого как-то использует Россия в каких-то целях, потому что иначе все эти заявления являются ничем иным как голословными обвинениями, которые ни на чем не зиждятся», – сказал представитель Кремля.
9 сентября агентство Reuters писало, что Россия все чаще обращается к звездам американских социальных сетей для скрытого влияния на избирателей в преддверии президентских выборов 2024 г. Эксперты в США считают, что такие действия направлены на то, чтобы разозлить американцев, подчеркнуть разногласия в обществе, одновременно ставя под сомнение эффективность и роль правительства США в обеспечении глобальной безопасности.