Песков назвал голословными обвинения в использовании РФ американских блогеров

9 сентября агентство Reuters писало, что Россия все чаще обращается к звездам американских социальных сетей для скрытого влияния на избирателей в преддверии президентских выборов 2024 г. Эксперты в США считают, что такие действия направлены на то, чтобы разозлить американцев, подчеркнуть разногласия в обществе, одновременно ставя под сомнение эффективность и роль правительства США в обеспечении глобальной безопасности.