Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Нидерланды разрешили Киеву применять свое оружие против военных объектов в РФ

Ведомости

Нидерланды снимают ограничения на применение оружия Украиной по российским военным целям, истребители F-16 также больше не имеют ограничений по дальности. Министр обороны страны Рубен Брекельманс призвал партнеров сделать тот же шаг, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Да, Украине разрешено использовать наше оружие на российской территории для самозащиты в соответствии с международным правом. Киев имеет право на самооборону. И если страна подвергается нападению из приграничных районов или с российских аэродромов, то она может вести прицельный огонь по военным целям. То же самое касается и вражеских ракет – их тоже можно перехватить нашим оружием над Россией», – заявил министр.

Брекельманс сообщил, что «международное право не ограничивается расстоянием, право на самооборону не заканчивается в 100 км от границы», поэтому Нидерланды не вводили никаких оперативных ограничений для Украины в отношении расстояния. То же самое касается истребителей F-16.

29 августа на Украине разбился один из истребителей F-16, которые западные страны передали Киеву. Источник The Wall Street Journal сообщил, что инцидент произошел во время массированного ракетного обстрела. При этом истребитель не сбили – вероятнее всего, крушение произошло из-за ошибки пилота. Генштаб Украины подтвердил факт катастрофы. По данным газеты, погибший пилот входил в группу украинских военных, которые обучались в Дании с августа 2023 г.

Первая партия истребителей прибыла на Украину в начале августа. В сентябре после крушения самолета президент Украины Владимир Зеленский попросил главу Пентагона Ллойда Остина расширить тренировочные миссии для украинских пилотов на F-16.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных