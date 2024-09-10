Нидерланды разрешили Киеву применять свое оружие против военных объектов в РФ
Нидерланды снимают ограничения на применение оружия Украиной по российским военным целям, истребители F-16 также больше не имеют ограничений по дальности. Министр обороны страны Рубен Брекельманс призвал партнеров сделать тот же шаг, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
«Да, Украине разрешено использовать наше оружие на российской территории для самозащиты в соответствии с международным правом. Киев имеет право на самооборону. И если страна подвергается нападению из приграничных районов или с российских аэродромов, то она может вести прицельный огонь по военным целям. То же самое касается и вражеских ракет – их тоже можно перехватить нашим оружием над Россией», – заявил министр.
Брекельманс сообщил, что «международное право не ограничивается расстоянием, право на самооборону не заканчивается в 100 км от границы», поэтому Нидерланды не вводили никаких оперативных ограничений для Украины в отношении расстояния. То же самое касается истребителей F-16.
29 августа на Украине разбился один из истребителей F-16, которые западные страны передали Киеву. Источник The Wall Street Journal сообщил, что инцидент произошел во время массированного ракетного обстрела. При этом истребитель не сбили – вероятнее всего, крушение произошло из-за ошибки пилота. Генштаб Украины подтвердил факт катастрофы. По данным газеты, погибший пилот входил в группу украинских военных, которые обучались в Дании с августа 2023 г.
Первая партия истребителей прибыла на Украину в начале августа. В сентябре после крушения самолета президент Украины Владимир Зеленский попросил главу Пентагона Ллойда Остина расширить тренировочные миссии для украинских пилотов на F-16.