Нидерланды разрешили Киеву применять свое оружие против военных объектов в РФ

«Да, Украине разрешено использовать наше оружие на российской территории для самозащиты в соответствии с международным правом. Киев имеет право на самооборону. И если страна подвергается нападению из приграничных районов или с российских аэродромов, то она может вести прицельный огонь по военным целям. То же самое касается и вражеских ракет – их тоже можно перехватить нашим оружием над Россией», – заявил министр.