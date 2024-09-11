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Трамп: в случае победы Харрис США превратятся в «Венесуэлу на стероидах»

Ведомости

Если действующий вице-президент США Камала Харрис победит на президентских выборах в ноябре, то Соединенные Штаты превратятся в «Венесуэлу на стероидах», заявил ее соперник по президентской гонке Дональд Трамп во время теледебатов. Трансляция доступна на сайте телеканала ABC News.

«Она уничтожает всю страну. Если она станет президентом, у нас не будет никакого шанса. Мы просто станем Венесуэлой на стероидах», – заявил Трамп.

Таким образом кандидат от республиканской партии прокомментировал проблему с наплывом в США мигрантов из Латинской Америки.

Предвыборные дебаты между Харрис и Трампом состоялись в Филадельфии (штат Пенсильвания) на канале ABC News. Они также транслировались в прямом эфире крупнейшими американскими телекомпаниями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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