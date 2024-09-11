Трамп: в случае победы Харрис США превратятся в «Венесуэлу на стероидах»
Если действующий вице-президент США Камала Харрис победит на президентских выборах в ноябре, то Соединенные Штаты превратятся в «Венесуэлу на стероидах», заявил ее соперник по президентской гонке Дональд Трамп во время теледебатов. Трансляция доступна на сайте телеканала ABC News.
«Она уничтожает всю страну. Если она станет президентом, у нас не будет никакого шанса. Мы просто станем Венесуэлой на стероидах», – заявил Трамп.
Таким образом кандидат от республиканской партии прокомментировал проблему с наплывом в США мигрантов из Латинской Америки.
Предвыборные дебаты между Харрис и Трампом состоялись в Филадельфии (штат Пенсильвания) на канале ABC News. Они также транслировались в прямом эфире крупнейшими американскими телекомпаниями.