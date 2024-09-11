Трамп во время дебатов десять раз упомянул Россию и шесть раз Путина
Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп во время дебатов с вице-президентом, кандидатом от демократов Камалой Харрис упомянул Россию десять раз, а президента РФ Владимира Путина – шесть раз. Такие подсчеты сделали в ТАСС.
Трамп упоминал Россию и Путина в контексте конфликта на Украине и ситуации на Ближнем Востоке. Кандидат от республиканцев также раскритиковал действующего президента США Джо Байдена за отсутствие контактов с Россией в вопросе урегулирования украинского кризиса. Помимо этого, Трамп признал, что Россия не угрожала США ядерным оружием.
Как сообщает «РИА Новости», Трамп также шесть раз за время дебатов упомянул Украину. Харрис в своем выступлении упомянула Россию два раза, Путина – четыре раза, а Украину – пять.
Дебаты Трампа и Харрис состоялись 11 сентября, они продлились около 1 часа 45 минут. Трансляция шла на телеканале ABC News. Во время дебатов Трамп в очередной раз пообещал в случае победы урегулировать конфликт на Украине еще до вступления в должность. При этом он уклонился от прямого ответа на вопрос, должна ли Украина победить. Харрис выразила мнение, что план экс-президента заключается в том, чтобы просто «сдать позиции».