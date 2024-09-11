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Трамп во время дебатов десять раз упомянул Россию и шесть раз Путина

Ведомости

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп во время дебатов с вице-президентом, кандидатом от демократов Камалой Харрис упомянул Россию десять раз, а президента РФ Владимира Путина – шесть раз. Такие подсчеты сделали в ТАСС.

Трамп упоминал Россию и Путина в контексте конфликта на Украине и ситуации на Ближнем Востоке. Кандидат от республиканцев также раскритиковал действующего президента США Джо Байдена за отсутствие контактов с Россией в вопросе урегулирования украинского кризиса. Помимо этого, Трамп признал, что Россия не угрожала США ядерным оружием.

Как сообщает «РИА Новости», Трамп также шесть раз за время дебатов упомянул Украину. Харрис в своем выступлении упомянула Россию два раза, Путина – четыре раза, а Украину – пять.

Дебаты Трампа и Харрис состоялись 11 сентября, они продлились около 1 часа 45 минут. Трансляция шла на телеканале ABC News. Во время дебатов Трамп в очередной раз пообещал в случае победы урегулировать конфликт на Украине еще до вступления в должность. При этом он уклонился от прямого ответа на вопрос, должна ли Украина победить. Харрис выразила мнение, что план экс-президента заключается в том, чтобы просто «сдать позиции».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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