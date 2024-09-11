Трамп во время дебатов десять раз упомянул Россию и шесть раз Путина

Дебаты Трампа и Харрис состоялись 11 сентября, они продлились около 1 часа 45 минут. Трансляция шла на телеканале ABC News. Во время дебатов Трамп в очередной раз пообещал в случае победы урегулировать конфликт на Украине еще до вступления в должность. При этом он уклонился от прямого ответа на вопрос, должна ли Украина победить. Харрис выразила мнение, что план экс-президента заключается в том, чтобы просто «сдать позиции».