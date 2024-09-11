CNN: 44% опрошенных считают, что Харрис понимает их проблемы лучше Трампа

82% зарегистрированных избирателей, смотревших дебаты, заявили, что они не повлияли на их выбор президента. Еще 14% сказали, что они заставили их пересмотреть свое мнение, но не изменили его, только 4% сказали, что они изменили их мнение о том, за кого голосовать. Те, кто до вечера 10 сентября (11 сентября по мск) поддерживали Трампа, несколько чаще, чем те, кто поддерживали Харрис, говорили, что дебаты заставили их пересмотреть свое мнение.