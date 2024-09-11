CNN: 44% опрошенных считают, что Харрис понимает их проблемы лучше Трампа
44% опрошенных считают, что кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис лучше понимает их проблемы. За кандидата от республиканской партии Дональда Трампа отдают свой голос в этом вопросе 40% респондентов. Результатами опроса, проведенного компанией SSRS, поделился CNN.
Это свидетельствует о сдвиге в пользу Харрис по сравнению с предыдущими дебатами, когда 43% сказали, что Трамп лучше понимает их проблемы, а 39% – что Харрис.
Одновременно избиратели, следившие за эфиром, отдали Трампу 20-очковое преимущество в вопросах экономики – 55% к 35% в пользу кандидата-республиканца.
82% зарегистрированных избирателей, смотревших дебаты, заявили, что они не повлияли на их выбор президента. Еще 14% сказали, что они заставили их пересмотреть свое мнение, но не изменили его, только 4% сказали, что они изменили их мнение о том, за кого голосовать. Те, кто до вечера 10 сентября (11 сентября по мск) поддерживали Трампа, несколько чаще, чем те, кто поддерживали Харрис, говорили, что дебаты заставили их пересмотреть свое мнение.
Опрос CNN был проведен с помощью текстовых сообщений среди 605 зарегистрированных избирателей США, которые заявили, что смотрели дебаты. Респонденты были отобраны путем опроса членов SSRS Opinion Panel – репрезентативной национальной группы, набранной с использованием методов вероятностной выборки. Результаты по полной выборке наблюдателей за дебатами имеют погрешность выборки +/- 5,3 п. п.
Предвыборные дебаты между Харрис и Трампом состоялись в Филадельфии (штат Пенсильвания) на канале ABC News. Они также транслировались в прямом эфире крупнейшими американскими телекомпаниями.