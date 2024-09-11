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Песков: детали подготовки визита Путина в Турцию носят закрытый характер

Ведомости

Все детали подготовки президента России Владимира Путина к визиту в Турцию носят закрытый характер, в Кремле надеются, что поездка состоится после завершения приготовлений. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Представителя Кремля спросили, действительно ли визит Путина в Турцию был отложен по причине того, что самолет российского президента якобы должны сопровождать российские истребители, и есть ли еще нерешенные вопросы в подготовке визита.

«Подготовка ведется давно. Это визит, который ожидают в обеих столицах. Мы рассчитываем на контакты двух президентов в Казани на саммите БРИКС, если это произойдет. Но мы надеемся, что такая возможность представится нашим двум главам государств. Как правило, все детали подготовки нашего президента мы не раскрываем, они носят закрытый характер. Не будем этого делать и сейчас», – ответил Песков.

10 сентября издание Middle East Eye со ссылкой на источники писало, что основной причиной откладывания визита Путина в Анкару якобы является условие Кремля о том, что российский президент должен прилететь в республику в сопровождении истребителей. «Требование Москвы прилететь с российскими истребителями, а также, возможно, посадить их на турецкой территории, является сложным вопросом, поскольку системы противовоздушной обороны НАТО в стране могут воспринимать такие самолеты как вражеские цели», – говорится в материале. Было также отмечено, что во время последних обсуждений визита российские и турецкие официальные лица обсуждали приезд Путина в первую неделю октября.

Последний раз Путин посещал Турцию в январе 2020 г., тогда он встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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