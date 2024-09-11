Песков: детали подготовки визита Путина в Турцию носят закрытый характер

10 сентября издание Middle East Eye со ссылкой на источники писало, что основной причиной откладывания визита Путина в Анкару якобы является условие Кремля о том, что российский президент должен прилететь в республику в сопровождении истребителей. «Требование Москвы прилететь с российскими истребителями, а также, возможно, посадить их на турецкой территории, является сложным вопросом, поскольку системы противовоздушной обороны НАТО в стране могут воспринимать такие самолеты как вражеские цели», – говорится в материале. Было также отмечено, что во время последних обсуждений визита российские и турецкие официальные лица обсуждали приезд Путина в первую неделю октября.