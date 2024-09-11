Песков: детали подготовки визита Путина в Турцию носят закрытый характер
Все детали подготовки президента России Владимира Путина к визиту в Турцию носят закрытый характер, в Кремле надеются, что поездка состоится после завершения приготовлений. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Представителя Кремля спросили, действительно ли визит Путина в Турцию был отложен по причине того, что самолет российского президента якобы должны сопровождать российские истребители, и есть ли еще нерешенные вопросы в подготовке визита.
«Подготовка ведется давно. Это визит, который ожидают в обеих столицах. Мы рассчитываем на контакты двух президентов в Казани на саммите БРИКС, если это произойдет. Но мы надеемся, что такая возможность представится нашим двум главам государств. Как правило, все детали подготовки нашего президента мы не раскрываем, они носят закрытый характер. Не будем этого делать и сейчас», – ответил Песков.
10 сентября издание Middle East Eye со ссылкой на источники писало, что основной причиной откладывания визита Путина в Анкару якобы является условие Кремля о том, что российский президент должен прилететь в республику в сопровождении истребителей. «Требование Москвы прилететь с российскими истребителями, а также, возможно, посадить их на турецкой территории, является сложным вопросом, поскольку системы противовоздушной обороны НАТО в стране могут воспринимать такие самолеты как вражеские цели», – говорится в материале. Было также отмечено, что во время последних обсуждений визита российские и турецкие официальные лица обсуждали приезд Путина в первую неделю октября.
Последний раз Путин посещал Турцию в январе 2020 г., тогда он встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток».