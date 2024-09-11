Посол США в России: Вашингтон помнит о поддержке Москвы 11 сентября 2001 года
Вашингтон помнит поддержку со стороны Москвы во время теракта 11 сентября 2001 г., заявила посол США в России Линн Трейси. Ее слова приводятся на канале диппредставительства в Telegram.
«Несмотря на нынешнюю напряженность в отношениях между США и Россией, мы помним о поддержке, оказанной российским правительством и народом в знак солидарности с американцами в те страшные дни», – сказала она.
Трейси вместе с послом Канады Сарой Тейлор присутствовали на поминальном богослужении в Храме Святой Великомученицы Екатерины на Всполье. Служба проводилась по жертвам трагедии 11 сентября и всем погибшим в результате терактов по всему миру, включая трагедию в «Крокус сити холле».
11 сентября 2001 г. в США произошла серия из четырех террористических актов, которые, по официальной версии, были организованы членами «Аль-Каиды» (террористическая группировка запрещена в РФ). В частности, два пассажирских самолета врезались в Северную и Южную башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, сами здания после атаки обрушились. Помимо 19 террористов в результате атак погибли около 3000 человек. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.