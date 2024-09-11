Посол США в России: Вашингтон помнит о поддержке Москвы 11 сентября 2001 года

11 сентября 2001 г. в США произошла серия из четырех террористических актов, которые, по официальной версии, были организованы членами «Аль-Каиды» (террористическая группировка запрещена в РФ). В частности, два пассажирских самолета врезались в Северную и Южную башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, сами здания после атаки обрушились. Помимо 19 террористов в результате атак погибли около 3000 человек. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.