Путин встретился с представителями стран БРИКС по вопросам безопасности

Он сообщил, что 11 сентября представители стран БРИКС обсудили актуальные темы мировой повестки, а также вопросы глобальной и региональной стабильности. Кроме того, состоялось заседание, к которому подключились коллеги из стран, стремящихся сотрудничать с БРИКС. По словам Путина, о желании присоединиться к объединению «в той или иной форме» уже заявили 34 государства.