Путин встретился с представителями стран БРИКС по вопросам безопасности

Путин встретился с представителями стран БРИКС по вопросам безопасностиПо его словам, вступить в БРИКС «в той или иной форме» хотят уже 34 государства
Президент РФ Владимир Путин встретился с представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности, в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Это уже 14-я по счету встреча, которая проводится в подобном формате в рамках БРИКС, но на этот раз в ней приняли участие делегации новых государств, присоединившихся к нашему объединению с 1 января в качестве полноправных членов», – отметил глава государства.
Он сообщил, что 11 сентября представители стран БРИКС обсудили актуальные темы мировой повестки, а также вопросы глобальной и региональной стабильности. Кроме того, состоялось заседание, к которому подключились коллеги из стран, стремящихся сотрудничать с БРИКС. По словам Путина, о желании присоединиться к объединению «в той или иной форме» уже заявили 34 государства.
Президент РФ отметил, что встреча представителей – один из важных этапов подготовки саммита БРИКС и «БРИКС-плюс/аутрич», который пройдёт 22–24 октября в Казани.
11 сентября в Санкт-Петербурге началась основная часть мероприятий саммита представителей государств БРИКС и их партнеров, курирующих вопросы безопасности. В Россию прибыли представители из 21 страны, включая Сербию, Турцию и Вьетнам. Модератором встречи стал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка,ОАЭ, Иран, Египет, Саудовская Аравия и Эфиопия. В 2024 г. в объединении председательствует Россия. На саммит в Казани приглашены лидеры 36 стран из разных регионов, 18 из них уже подтвердили свое участие, уточнял Ушаков на брифинге 2 сентября.