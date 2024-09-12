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Путин встретился с представителями стран БРИКС по вопросам безопасности

По его словам, вступить в БРИКС «в той или иной форме» хотят уже 34 государства
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин встретился с представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности, в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Это уже 14-я по счету встреча, которая проводится в подобном формате в рамках БРИКС, но на этот раз в ней приняли участие делегации новых государств, присоединившихся к нашему объединению с 1 января в качестве полноправных членов», – отметил глава государства.

Он сообщил, что 11 сентября представители стран БРИКС обсудили актуальные темы мировой повестки, а также вопросы глобальной и региональной стабильности. Кроме того, состоялось заседание, к которому подключились коллеги из стран, стремящихся сотрудничать с БРИКС. По словам Путина, о желании присоединиться к объединению «в той или иной форме» уже заявили 34 государства.

Президент РФ отметил, что встреча представителей – один из важных этапов подготовки саммита БРИКС и «БРИКС-плюс/аутрич», который пройдёт 22–24 октября в Казани.

11 сентября в Санкт-Петербурге началась основная часть мероприятий саммита представителей государств БРИКС и их партнеров, курирующих вопросы безопасности. В Россию прибыли представители из 21 страны, включая Сербию, Турцию и Вьетнам. Модератором встречи стал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка,ОАЭ, Иран, Египет, Саудовская Аравия и Эфиопия. В 2024 г. в объединении председательствует Россия. На саммит в Казани приглашены лидеры 36 стран из разных регионов, 18 из них уже подтвердили свое участие, уточнял Ушаков на брифинге 2 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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