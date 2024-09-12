Маск: возможное снятие запрета на удары ВСУ по РФ приблизит третью мировую войну
Возможное снятие запрета для ВСУ на удары вглубь России станет еще одним шагом в направлении третьей мировой войны. Такое мнение выразил бизнесмен Илон Маск в X.
Он ответил на твит одного из пользователей, который прокомментировал планы Запада разрешить Украине бить по территории России. Тот заявил, что у него появилось ощущение, будто бы «третья мировая война идет довольно давно», но власти просто отказываются об этом сообщать.
«Это, безусловно, шаг в этом направлении», – написал Маск в ответ на твит.
Киев уже давно настаивает, чтобы западные страны разрешили использовать поставляемое оружие для ударов по территории России. До последнего времени в Белом доме подчеркивали, что не планируют снимать ограничения.
Но 11 сентября газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что в течение нескольких недель США могут разрешить Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по территории России. При этом источники Bloomberg утверждают, что решение вряд ли будет принято до встречи мировых лидеров на Генассамблее ООН в США 24 сентября.
В Кремле заявили, что снятие запрета на удары по РФ повысит вовлеченность Запада в конфликт, и предупредили, что Москва ответит на такой шаг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что Запад уже давно принял решение разрешить Украине удары вглубь России, а сейчас идет «камуфляжная дискуссия» по этому вопросу.