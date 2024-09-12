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Турция намерена добиться ордера на арест причастных к гибели активистки Эйги

Ведомости

Турецкие власти намерены добиться выдачи международного ордера на арест причастных к гибели на Западном берегу 26-летней активистки Айшенур Эзги Эйги, заявил глава минюста Турции Йылмаз Тунч.

По словам министра, ведется уголовное расследование гибели девушки, имевшей гражданства Турции и США. Идет работа над тем, чтобы разбирательства были инициированы на уровне ООН, Совета по правам человека, Международного суда и чтобы этот эпизод был объединен с делом о геноциде Израиля.

«Также мы намерены добиться выдачи красного бюллетеня [Интерпола] на арест причастных к убийству Эзги Эйги», – сказал Тунч в эфире местных телеканалов (цитата по ТАСС).

У Турции имеются доказательства того, что активистка была убита умышленно, в том числе видеозапись, добавил министр.

О гибели Эзги Эйги в результате выстрела Al Jazeera сообщила 6 сентября. По данным издания, девушка была ранена, когда израильские силы открыли огонь по демонстрантам. Армия Израиля сообщала, что проверяет сообщения о гибели иностранного гражданина.

10 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что гибель Эзги Эйги будет расследована.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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