Турция намерена добиться ордера на арест причастных к гибели активистки Эйги

По словам министра, ведется уголовное расследование гибели девушки, имевшей гражданства Турции и США. Идет работа над тем, чтобы разбирательства были инициированы на уровне ООН, Совета по правам человека, Международного суда и чтобы этот эпизод был объединен с делом о геноциде Израиля.