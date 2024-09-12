Турция намерена добиться ордера на арест причастных к гибели активистки Эйги
Турецкие власти намерены добиться выдачи международного ордера на арест причастных к гибели на Западном берегу 26-летней активистки Айшенур Эзги Эйги, заявил глава минюста Турции Йылмаз Тунч.
По словам министра, ведется уголовное расследование гибели девушки, имевшей гражданства Турции и США. Идет работа над тем, чтобы разбирательства были инициированы на уровне ООН, Совета по правам человека, Международного суда и чтобы этот эпизод был объединен с делом о геноциде Израиля.
«Также мы намерены добиться выдачи красного бюллетеня [Интерпола] на арест причастных к убийству Эзги Эйги», – сказал Тунч в эфире местных телеканалов (цитата по ТАСС).
У Турции имеются доказательства того, что активистка была убита умышленно, в том числе видеозапись, добавил министр.
О гибели Эзги Эйги в результате выстрела Al Jazeera сообщила 6 сентября. По данным издания, девушка была ранена, когда израильские силы открыли огонь по демонстрантам. Армия Израиля сообщала, что проверяет сообщения о гибели иностранного гражданина.
10 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что гибель Эзги Эйги будет расследована.