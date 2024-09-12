Путин встретился с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана
Президент России Владимир Путин встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом, сообщили в Кремле.
«Мы ценим, что сотрудничество с Россией остается приоритетом и для команды нового президента господина Масуда Пезешкиана, и ждем его в Казани 22–24 октября на саммит БРИКС. Думаю, мы найдем время и для отдельной двусторонней беседы», – сказал Путин.
Пезешкиана будут рады видеть в России с полноценным визитом, подчеркнул президент. Он отметил, что в рамках этой встречи российская и иранская стороны подпишут большой межгосударственный договор, который закрепит выход двусторонних отношений на уровень стратегического партнерства.
До этого глава государства побеседовал с представителями Китая и Индии, а также провел общую встречу с высокими представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности. Встречи прошли в Стрельне, недалеко от Санкт-Петербурга.
БРИКС включает в себя Бразилию, Россию, Индию, Китай, ЮАР, Египет, ИРА, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. С 1 января 2024 г. в объединении председательствует Россия. Путин в ноябре 2023 г. утвердил концепцию российского председательства с приоритетами работы на год. Девиз российского года в БРИКС: «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».