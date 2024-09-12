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Путин встретился с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана

Ведомости

Президент России Владимир Путин встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом, сообщили в Кремле.

«Мы ценим, что сотрудничество с Россией остается приоритетом и для команды нового президента господина Масуда Пезешкиана, и ждем его в Казани 22–24 октября на саммит БРИКС. Думаю, мы найдем время и для отдельной двусторонней беседы», – сказал Путин.

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Максим Стулов / Ведомости

Пезешкиана будут рады видеть в России с полноценным визитом, подчеркнул президент. Он отметил, что в рамках этой встречи российская и иранская стороны подпишут большой межгосударственный договор, который закрепит выход двусторонних отношений на уровень стратегического партнерства.

До этого глава государства побеседовал с представителями Китая и Индии, а также провел общую встречу с высокими представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности. Встречи прошли в Стрельне, недалеко от Санкт-Петербурга.

БРИКС включает в себя Бразилию, Россию, Индию, Китай, ЮАР, Египет, ИРА, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. С 1 января 2024 г. в объединении председательствует Россия. Путин в ноябре 2023 г. утвердил концепцию российского председательства с приоритетами работы на год. Девиз российского года в БРИКС: «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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