Путин встретился с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана

БРИКС включает в себя Бразилию, Россию, Индию, Китай, ЮАР, Египет, ИРА, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. С 1 января 2024 г. в объединении председательствует Россия. Путин в ноябре 2023 г. утвердил концепцию российского председательства с приоритетами работы на год. Девиз российского года в БРИКС: «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».