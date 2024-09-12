ЦИК Молдавии зарегистрировал кандидатуру Санду для участия в выборах президента

В декабре 2023 г. Майя Санду сообщила о планах участвовать в выборах главы государства в следующем году. Годом ранее Евросоюз объявил о получении Молдавией статуса кандидата на вступление в ЕС, и в случае победы Санду пообещала предпринять все возможное для того, чтобы страну приняли в объединение. Тогда же президент поручила парламенту организовать референдум по вопросу вступления страны в ЕС осенью 2024 г. В апреле 2024 г. президент страны сообщала, что референдум может пройти 20 октября.