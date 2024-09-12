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ЦИК Молдавии зарегистрировал кандидатуру Санду для участия в выборах президента

Ведомости

Кандидатура действующего главы Молдавии Майи Санду была зарегистрирована для участия в выборах президента республики, которые состоятся 20 октября, говорится в соответствующем проекте постановления. Документ зачитал член ЦИК Вадим Филипов на заседании, трансляция которого велась на странице комиссии в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)

«Зарегистрировать в качестве кандидата на должность президента Республики Молдова Майю Санду, выдвинутую Партией действия и солидарности (ПДС) для участия в президентских выборах 20 октября 2024 г.», – зачитал Филипов (цитата по ТАСС).

В декабре 2023 г. Майя Санду сообщила о планах участвовать в выборах главы государства в следующем году. Годом ранее Евросоюз объявил о получении Молдавией статуса кандидата на вступление в ЕС, и в случае победы Санду пообещала предпринять все возможное для того, чтобы страну приняли в объединение. Тогда же президент поручила парламенту организовать референдум по вопросу вступления страны в ЕС осенью 2024 г. В апреле 2024 г. президент страны сообщала, что референдум может пройти 20 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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