ЦИК Молдавии зарегистрировал кандидатуру Санду для участия в выборах президента
Кандидатура действующего главы Молдавии Майи Санду была зарегистрирована для участия в выборах президента республики, которые состоятся 20 октября, говорится в соответствующем проекте постановления. Документ зачитал член ЦИК Вадим Филипов на заседании, трансляция которого велась на странице комиссии в Facebook
«Зарегистрировать в качестве кандидата на должность президента Республики Молдова Майю Санду, выдвинутую Партией действия и солидарности (ПДС) для участия в президентских выборах 20 октября 2024 г.», – зачитал Филипов (цитата по ТАСС).
В декабре 2023 г. Майя Санду сообщила о планах участвовать в выборах главы государства в следующем году. Годом ранее Евросоюз объявил о получении Молдавией статуса кандидата на вступление в ЕС, и в случае победы Санду пообещала предпринять все возможное для того, чтобы страну приняли в объединение. Тогда же президент поручила парламенту организовать референдум по вопросу вступления страны в ЕС осенью 2024 г. В апреле 2024 г. президент страны сообщала, что референдум может пройти 20 октября.