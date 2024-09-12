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Лукашенко: Белоруссия не старается воевать с Польшей

Ведомости

Политика Белоруссии по отношению к Польше не является агрессивной. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает «БелТА».

«Мы не стараемся навязать свою политику, не стараемся воевать с Польшей. Мы прекрасно понимаем, что в этой войне погибнут миллионы и никто не выиграет. И она нам не нужна», – подчеркнул Лукашенко.

Он выразил уверенность, что 99% поляков понимают политику Белоруссии и поддерживают ее. Белорусский лидер добавил, что простые люди ждут скорейшей нормализации отношений между странами.

9 сентября вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский сообщил, что польские спецслужбы нейтрализовали диверсионную операцию, якобы организованную хакерами России и Белоруссии с целью дестабилизации республики. По его словам, похищение данных было сорвано.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев осенью 2023 г. говорил, что наращивание военного потенциала Польши может спровоцировать прямое столкновение Варшавы с Минском и Москвой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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