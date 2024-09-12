Лукашенко: Белоруссия не старается воевать с Польшей
Политика Белоруссии по отношению к Польше не является агрессивной. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает «БелТА».
«Мы не стараемся навязать свою политику, не стараемся воевать с Польшей. Мы прекрасно понимаем, что в этой войне погибнут миллионы и никто не выиграет. И она нам не нужна», – подчеркнул Лукашенко.
Он выразил уверенность, что 99% поляков понимают политику Белоруссии и поддерживают ее. Белорусский лидер добавил, что простые люди ждут скорейшей нормализации отношений между странами.
9 сентября вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский сообщил, что польские спецслужбы нейтрализовали диверсионную операцию, якобы организованную хакерами России и Белоруссии с целью дестабилизации республики. По его словам, похищение данных было сорвано.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев осенью 2023 г. говорил, что наращивание военного потенциала Польши может спровоцировать прямое столкновение Варшавы с Минском и Москвой.