Путин освободил Владислава Масленникова от должности посла в Черногории
Президент России Владимир Путин освободил Владислава Масленникова от должности посла в Черногории. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«Освободить Масленникова Владислава Владиславовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Черногории», – говорится в документе.
Масленников родился в 1969 г., окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса, присвоенный в сентябре 2011 г.
Масленников состоит на дипломатической службе с 1991 г. Работал на различных должностях в центральном аппарате внешнеполитического ведомства и за рубежом. На должность посла в Черногории был назначен в 2019 г.