В Кремле не видели обвинений Киева в ракетном ударе по судну с зерном
Кремль не осведомлен об обвинениях Киева в адрес России насчет атаки на корабль, перевозивший зерно в Черном море. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Нет, честно говоря, мы не видели эти заявления. Здесь нужно обращаться к нашим военным. Это, видимо, связано с ходом специальной военной операции. Поэтому я ничего не могу сказать по этой теме», – сказал Песков.
Поздним вечером 11 сентября в Черном море было атаковано украинское судно с зерном под флагом Сент-Китс и Невис, направлявшееся в Египет, сообщается в Telegram-канале военно-морских сил ВСУ. Украинские власти обвинили в ударе Россию.