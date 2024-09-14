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ПВО уничтожила 19 беспилотников над Курской и Белгородской областями

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в течение ночи 19 украинских беспилотников над приграничными регионами, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Дежурные средства ПВО уничтожили 10 БПЛА над Курской областью, еще девять дронов сбили в небе над Белгородской областью, говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ночью 14 сентября жителей Курской области предупреждали о ракетной опасности и опасности атаки БПЛА. Вечером 13 сентября украинские военные атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области. Под данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в селе Терезовка в результате обстрела был поврежден дом, а жители села Муром после атаки беспилотников остались без связи. Еще один беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом в поселке Маслова Пристань, повреждена крыша и выбиты окна, уточняли власти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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