ПВО уничтожила 19 беспилотников над Курской и Белгородской областями
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в течение ночи 19 украинских беспилотников над приграничными регионами, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Дежурные средства ПВО уничтожили 10 БПЛА над Курской областью, еще девять дронов сбили в небе над Белгородской областью, говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ночью 14 сентября жителей Курской области предупреждали о ракетной опасности и опасности атаки БПЛА. Вечером 13 сентября украинские военные атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области. Под данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в селе Терезовка в результате обстрела был поврежден дом, а жители села Муром после атаки беспилотников остались без связи. Еще один беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом в поселке Маслова Пристань, повреждена крыша и выбиты окна, уточняли власти.