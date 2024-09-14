ПВО уничтожила 19 беспилотников над Курской и Белгородской областями

Ночью 14 сентября жителей Курской области предупреждали о ракетной опасности и опасности атаки БПЛА. Вечером 13 сентября украинские военные атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области. Под данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в селе Терезовка в результате обстрела был поврежден дом, а жители села Муром после атаки беспилотников остались без связи. Еще один беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом в поселке Маслова Пристань, повреждена крыша и выбиты окна, уточняли власти.