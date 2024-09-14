КНР осудила Германию за проход немецких кораблей через Тайваньский пролив

Посольство Китая в Германии также заявило в отдельном представлении Берлину, что вопрос Тайваня не является вопросом «свободы судоходства», а речь идет о суверенитете и территориальной целостности КНР. При этом США и Тайвань считают, что этот торговый путь является международным, пишет Reuters. По нему проходит около половины контейнеровозов, указывает агентство. Пекин призывает Германию избегать любого «вмешательства», которое может поставить под угрозу здоровое и стабильное развитие двусторонних отношений, добавило посольство.