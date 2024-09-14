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КНР осудила Германию за проход немецких кораблей через Тайваньский пролив

Ведомости

Проход двух немецких кораблей через Тайваньский пролив увеличивает риски безопасности, китайские войска находятся в состоянии повышенной готовности и будут противостоять всем угрозам и провокациям, говорится в заявлении Восточной зоны боевого командования (ВЗБК) Народно-освободительной армии Китая.

В КНР указали, что флот и военно-воздушные силы республики следили за немецкими кораблями на протяжении всего пути их следования через пролив.

«Поведение немецкой стороны увеличивает риски безопасности и посылает неверный сигнал. Войска ВЗБК постоянно находятся в состоянии повышенной готовности и будут решительно противостоять всем угрозам и провокациям», – говорится в заявлении (цитата по Reuters).

Посольство Китая в Германии также заявило в отдельном представлении Берлину, что вопрос Тайваня не является вопросом «свободы судоходства», а речь идет о суверенитете и территориальной целостности КНР. При этом США и Тайвань считают, что этот торговый путь является международным, пишет Reuters. По нему проходит около половины контейнеровозов, указывает агентство. Пекин призывает Германию избегать любого «вмешательства», которое может поставить под угрозу здоровое и стабильное развитие двусторонних отношений, добавило посольство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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