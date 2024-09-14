КНР осудила Германию за проход немецких кораблей через Тайваньский пролив
Проход двух немецких кораблей через Тайваньский пролив увеличивает риски безопасности, китайские войска находятся в состоянии повышенной готовности и будут противостоять всем угрозам и провокациям, говорится в заявлении Восточной зоны боевого командования (ВЗБК) Народно-освободительной армии Китая.
В КНР указали, что флот и военно-воздушные силы республики следили за немецкими кораблями на протяжении всего пути их следования через пролив.
«Поведение немецкой стороны увеличивает риски безопасности и посылает неверный сигнал. Войска ВЗБК постоянно находятся в состоянии повышенной готовности и будут решительно противостоять всем угрозам и провокациям», – говорится в заявлении (цитата по Reuters).
Посольство Китая в Германии также заявило в отдельном представлении Берлину, что вопрос Тайваня не является вопросом «свободы судоходства», а речь идет о суверенитете и территориальной целостности КНР. При этом США и Тайвань считают, что этот торговый путь является международным, пишет Reuters. По нему проходит около половины контейнеровозов, указывает агентство. Пекин призывает Германию избегать любого «вмешательства», которое может поставить под угрозу здоровое и стабильное развитие двусторонних отношений, добавило посольство.