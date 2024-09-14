Трамп призвал не голосовать за Харрис из-за угрозы конфликта с Россией
США может вступить в войну с Россией, если президентом станет кандидат от демократов Камала Харрис, заявил экс-глава государства и кандидат от республиканской партии США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Лас-Вегасе.
«Голосуя за Камалу Харрис, вы голосуете за войну с Россией. Кто-нибудь хочет войны с Россией? Если понадобится, мы это сделаем. Но желательно этого не допускать», – заявил он.
Выбирая на президентских выборах Харрис, американцы также проголосуют за возвращение воинской повинности, предупредил Трамп. По словам экс-президента, она «хочет вернуть призыв, мобилизовать ваших детей и отправить их на войну, которая не должна была произойти».
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Главным соперником Трампа и кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена стала вице-президент Харрис. 10 сентября состоялись дебаты политиков, которые продолжались около 1 часа 45 минут. Трамп во время дебатов вновь пообещал в случае победы на выборах завершить боевые действия на Украине еще до вступления в должность. Экс-президент США заявил, что у него хорошие отношения как с российским лидером Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.