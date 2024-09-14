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Трамп призвал не голосовать за Харрис из-за угрозы конфликта с Россией

Ведомости

США может вступить в войну с Россией, если президентом станет кандидат от демократов Камала Харрис, заявил экс-глава государства и кандидат от республиканской партии США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Лас-Вегасе.

«Голосуя за Камалу Харрис, вы голосуете за войну с Россией. Кто-нибудь хочет войны с Россией? Если понадобится, мы это сделаем. Но желательно этого не допускать», – заявил он.

Выбирая на президентских выборах Харрис, американцы также проголосуют за возвращение воинской повинности, предупредил Трамп. По словам экс-президента, она «хочет вернуть призыв, мобилизовать ваших детей и отправить их на войну, которая не должна была произойти».

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Главным соперником Трампа и кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена стала вице-президент Харрис. 10 сентября состоялись дебаты политиков, которые продолжались около 1 часа 45 минут. Трамп во время дебатов вновь пообещал в случае победы на выборах завершить боевые действия на Украине еще до вступления в должность. Экс-президент США заявил, что у него хорошие отношения как с российским лидером Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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