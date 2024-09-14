Трамп призвал не голосовать за Харрис из-за угрозы конфликта с Россией

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Главным соперником Трампа и кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена стала вице-президент Харрис. 10 сентября состоялись дебаты политиков, которые продолжались около 1 часа 45 минут. Трамп во время дебатов вновь пообещал в случае победы на выборах завершить боевые действия на Украине еще до вступления в должность. Экс-президент США заявил, что у него хорошие отношения как с российским лидером Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.