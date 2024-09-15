Песков: Путин предельно аккуратен в вопросах реакции на действия Запада

В последние недели западные СМИ обсуждают возможность снятия западных ограничений на применение дальнобойного оружия по военным объектам на территории России. The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что Лондон позволит Киеву атаковать крылатыми ракетами Storm Shadow цели внутри России. 12 сентября Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против страны. При таком изменении самой сути конфликта РФ, по его словам, будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз, которые будут создаваться.