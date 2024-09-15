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Песков: Путин предельно аккуратен в вопросах реакции на действия Запада

Спецоперация будет продолжена, а все ее цели – достигнуты, заявил представитель Кремля
Ведомости

Президент России Владимир Путин предельно аккуратен в вопросе ответа на действия западных стран, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. 

Зарубин спросил представителя Кремля, не пора ли России на официальном уровне начать размышлять о том, как и куда наносить удары по западным странам, если со стороны Запада уже ведутся такие разговоры. Песков заметил, что специалистов и экспертов, которые рассуждают на эту тему, пока достаточно. 

«У нас хватает таких рассуждений. Президент всегда предельно аккуратен с этим. У нас хватает возможностей Вооруженных сил, у нас хватает возможностей экономики в плане поддержки вооруженных сил. Специальная военная операция будет продолжена, и все ее цели будут достигнуты», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

В последние недели западные СМИ обсуждают возможность снятия западных ограничений на применение дальнобойного оружия по военным объектам на территории России. The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что Лондон позволит Киеву атаковать крылатыми ракетами Storm Shadow цели внутри России. 12 сентября Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против страны. При таком изменении самой сути конфликта РФ, по его словам, будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз, которые будут создаваться.

13 сентября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что президент США Джо Байден скоро может разрешить наносить удары вглубь российской территории. При этом встреча Байдена и британского премьер-министра Кира Стармера прошла без заявлений о разрешении Киеву ударов западными дальнобойными ракетами. В НАТО 14 сентября назвали оправданным возможное снятие ограничений на использование дальнобойного оружия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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