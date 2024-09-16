Суд на Украине рассмотрит иск с требованием назначить выборы президента

Сам Дубинский находится в СИЗО. Его арестовали еще в ноябре 2023 г. по обвинению в госизмене и участии в преступной организации. По версии следствия, депутат вместе с другими фигурантами якобы по заданию российских спецслужб пытался расшатать общественно-политическую ситуацию на Украине и дискредитировать Киев на международной арене.