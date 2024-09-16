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Суд на Украине рассмотрит иск с требованием назначить выборы президента

Ведомости

Суд на Украине должен рассмотреть иск с требованием назначить выборы президента в стране. С таким заявлением в суд обратился депутат Верховной рады Александр Дубинский.

В конце июля кассационный административный суд Украины отложил рассмотрение дела до 16 сентября, писало УНИАН. В иске Дубинский ссылается на конституцию страны и избирательное законодательство.

В своем Telegram-канале депутат Рады подтвердил, что заседание суда состоится 16 сентября в 15:30 (совпадает с мск). Он выразил мнение, что завершение конфликта на Украине невозможно без проведения выборов, «которые уберут от власти» действующего президента страны Владимира Зеленского.

Сам Дубинский находится в СИЗО. Его арестовали еще в ноябре 2023 г. по обвинению в госизмене и участии в преступной организации. По версии следствия, депутат вместе с другими фигурантами якобы по заданию российских спецслужб пытался расшатать общественно-политическую ситуацию на Украине и дискредитировать Киев на международной арене.

24 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что легитимность Владимира Зеленского как президента Украины закончилась. Москва исходит из того, что единственной законной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Стефанчук же подчеркивал, что Зеленский будет оставаться президентом до завершения военного положения в стране.

Пятилетний срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г. Конституция Украины запрещает проведение выборов, пока в стране действует военное положение, которое было продлено Верховной радой 7 августа еще на 90 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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