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Песков отказался комментировать ситуацию с гибелью бойцов «Эрнеста» и «Гудвина»

Ведомости

Видеозапись военных «Эрнеста» и «Гудвина», которые рассказывали о расформировании своего подразделения и коррупции среди командного состава, является прерогативой Минобороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь эта тема, которая все-таки касается больше Министерства обороны. Я знаю, что в курсе министр обороны, были необходимые поручения на этот счет. Но это именно больше прерогатива Министерства обороны», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

14 сентября министр обороны России Андрей Белоусов поручил разобраться с информацией о гибели военнослужащих с позывными «Эрнест» и «Гудвин». В министерстве добавили, что Белоусов взял дело под личный контроль. Мужчины служили в 87-м отдельном стрелковом полку Южного военного округа.

О возможной гибели «Гудвина» – бывшего главы подразделения воздушной разведки Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Лысаковского – и «Эрнеста» накануне сообщили ряд Telegram-каналов и военкоров. Якобы командование перевело их в штурмовики, позднее оба военнослужащих, как утверждается, погибли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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