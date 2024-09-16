Песков отказался комментировать ситуацию с гибелью бойцов «Эрнеста» и «Гудвина»
Видеозапись военных «Эрнеста» и «Гудвина», которые рассказывали о расформировании своего подразделения и коррупции среди командного состава, является прерогативой Минобороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Здесь эта тема, которая все-таки касается больше Министерства обороны. Я знаю, что в курсе министр обороны, были необходимые поручения на этот счет. Но это именно больше прерогатива Министерства обороны», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
14 сентября министр обороны России Андрей Белоусов поручил разобраться с информацией о гибели военнослужащих с позывными «Эрнест» и «Гудвин». В министерстве добавили, что Белоусов взял дело под личный контроль. Мужчины служили в 87-м отдельном стрелковом полку Южного военного округа.
О возможной гибели «Гудвина» – бывшего главы подразделения воздушной разведки Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Лысаковского – и «Эрнеста» накануне сообщили ряд Telegram-каналов и военкоров. Якобы командование перевело их в штурмовики, позднее оба военнослужащих, как утверждается, погибли.