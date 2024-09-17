Пенсионерки из курского села рассказали об эвакуации на велосипедах
Пожилые женщины из села в Курской области выезжали из-под обстрелов вооруженных сил Украины (ВСУ) на велосипедах, рассказала одна из них «РИА Новости».
По словам пенсионерки, она отправилась в поселок Званное в Глушковском районе с двумя подругами.
«Мы ехали рано утром, в семь часов [выехали]. Вот мы к девяти часам приехали в село, это 30 км где-то от нас», – рассказала эвакуированная.
Женщина добавила, что когда она и ее попутчицы уезжали из поселка, в селе Попово-Лежачи Глушковского района уже начались разрывы. В том числе, был прилет в здание почты. По пути жительниц курского села приняли в храме, там они смогли поесть и отдохнуть.
6 августа украинская армия вторглась в Курскую область, с тех пор в регионе ведутся боевые действия. 16 сентября губернатор Алексей Смирнов сообщил об эвакуации в населенных пунктах Рыльского и Хомутовского районов Курской области по решению оперштаба. Эвакуации также подлежит 15-километровая зона, прилегающая к границе с Украиной.
Минобороны ежедневно публикует отчеты об атаках российской армии на позиции украинских сил. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Курскую область уже покинули более 133 000 человек, из Белгородской области также выезжали мирные жители.