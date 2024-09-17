Пенсионерки из курского села рассказали об эвакуации на велосипедах

Женщина добавила, что когда она и ее попутчицы уезжали из поселка, в селе Попово-Лежачи Глушковского района уже начались разрывы. В том числе, был прилет в здание почты. По пути жительниц курского села приняли в храме, там они смогли поесть и отдохнуть.