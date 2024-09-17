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Пенсионерки из курского села рассказали об эвакуации на велосипедах

Ведомости

Пожилые женщины из села в Курской области выезжали из-под обстрелов вооруженных сил Украины (ВСУ) на велосипедах, рассказала одна из них «РИА Новости».

По словам пенсионерки, она отправилась в поселок Званное в Глушковском районе с двумя подругами.

«Мы ехали рано утром, в семь часов [выехали]. Вот мы к девяти часам приехали в село, это 30 км где-то от нас», – рассказала эвакуированная.

Женщина добавила, что когда она и ее попутчицы уезжали из поселка, в селе Попово-Лежачи Глушковского района уже начались разрывы. В том числе, был прилет в здание почты. По пути жительниц курского села приняли в храме, там они смогли поесть и отдохнуть.

6 августа украинская армия вторглась в Курскую область, с тех пор в регионе ведутся боевые действия. 16 сентября губернатор Алексей Смирнов сообщил об эвакуации в населенных пунктах Рыльского и Хомутовского районов Курской области по решению оперштаба. Эвакуации также подлежит 15-километровая зона, прилегающая к границе с Украиной.

Минобороны ежедневно публикует отчеты об атаках российской армии на позиции украинских сил. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Курскую область уже покинули более 133 000 человек, из Белгородской области также выезжали мирные жители.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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