Песков призвал скорее принять закон об охране голоса человека при генерации ИИ
Введение ответственности за использование голоса человека с помощью искусственного интеллекта (ИИ) – это логичный шаг, и его необходимо принять как можно скорее. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле приходилось сталкиваться с подделками голоса, сообщил Песков, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, технологии используются «недоброжелателями и в преступных целях».
«Поэтому, конечно, введение ответственности за это – это абсолютно логичный шаг и шаг, который нужно принять как можно быстрее. С другой стороны, мне неизвестно, что существуют в настоящее время технологии, которые технически могут страховать людей от подобных злоумышленников. Пока, насколько я знаю, таких технологий еще не изобрели», – сказал представитель Кремля.
Мошенники для обмана граждан прибегают к использованию ИИ, в частности – генерации голоса. В конце июня на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) заявили о необходимости правового регулирования дипфейков. В сентябре депутаты Госдумы внесли законопроект, направленный на защиту голоса человека при его генерации с помощью ИИ. Документ предлагает дополнить ч. 1 Гражданского кодекса РФ новой статьей 152.3, которая установит охрану голоса как объекта личных неимущественных прав гражданина по аналогии с его изображением, в том числе в случаях имитации голоса или синтеза речи. В пояснительной записке к проекту отмечается, что имитирование может быть источником дохода человека и представлять коммерческую ценность, при этом право на голос и его охрану не закреплено в текущем законодательстве.
В 2023 г. число видеодипфейков выросло в три раза, а аудиодипфейков почти в восемь раз по сравнению с показателями 2022 г.