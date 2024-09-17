Песков призвал скорее принять закон об охране голоса человека при генерации ИИ

Мошенники для обмана граждан прибегают к использованию ИИ, в частности – генерации голоса. В конце июня на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) заявили о необходимости правового регулирования дипфейков. В сентябре депутаты Госдумы внесли законопроект, направленный на защиту голоса человека при его генерации с помощью ИИ. Документ предлагает дополнить ч. 1 Гражданского кодекса РФ новой статьей 152.3, которая установит охрану голоса как объекта личных неимущественных прав гражданина по аналогии с его изображением, в том числе в случаях имитации голоса или синтеза речи. В пояснительной записке к проекту отмечается, что имитирование может быть источником дохода человека и представлять коммерческую ценность, при этом право на голос и его охрану не закреплено в текущем законодательстве.