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Депутаты Госдумы приняли закон о переносе срока микропереписи населения

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли закон о переносе срока проведения микропереписи населения с 2026 г. на 2028 г. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Документ был внесен в Госдуму правительством России в июне 2024 г. В пояснительной записке отмечается, что по закону микроперепись проводится между всероссийскими переписями населения, но не позднее чем через пять лет после очередной Всероссийской переписи. Так как последняя Всероссийская перепись проводилась в 2021 г., микроперепись должна быть проведена не позднее 2026 г.

«В связи с тем, что проведение очередной микропереписи населения планируется в 2028 г., законопроектом предлагается приостановление действия п. 4 ст. 3 закона "О Всероссийской переписи населения" в части, касающейся периодичности проведения микропереписи населения, до 1 января 2029 г.», – говорится в пояснительной записке.

Микроперепись населения, под которой понимается выборочное статистическое наблюдение в период между всероссийскими переписями на основе выборки не менее 5% населения, была введена в России указом президента РФ Владимира Путина в марте 2017 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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