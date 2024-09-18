Депутаты Госдумы приняли закон о переносе срока микропереписи населения

Документ был внесен в Госдуму правительством России в июне 2024 г. В пояснительной записке отмечается, что по закону микроперепись проводится между всероссийскими переписями населения, но не позднее чем через пять лет после очередной Всероссийской переписи. Так как последняя Всероссийская перепись проводилась в 2021 г., микроперепись должна быть проведена не позднее 2026 г.