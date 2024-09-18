Депутаты Госдумы приняли закон о переносе срока микропереписи населения
Депутаты Госдумы приняли закон о переносе срока проведения микропереписи населения с 2026 г. на 2028 г. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Документ был внесен в Госдуму правительством России в июне 2024 г. В пояснительной записке отмечается, что по закону микроперепись проводится между всероссийскими переписями населения, но не позднее чем через пять лет после очередной Всероссийской переписи. Так как последняя Всероссийская перепись проводилась в 2021 г., микроперепись должна быть проведена не позднее 2026 г.
«В связи с тем, что проведение очередной микропереписи населения планируется в 2028 г., законопроектом предлагается приостановление действия п. 4 ст. 3 закона "О Всероссийской переписи населения" в части, касающейся периодичности проведения микропереписи населения, до 1 января 2029 г.», – говорится в пояснительной записке.
Микроперепись населения, под которой понимается выборочное статистическое наблюдение в период между всероссийскими переписями на основе выборки не менее 5% населения, была введена в России указом президента РФ Владимира Путина в марте 2017 г.